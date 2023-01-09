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Ціна на нафту на російських біржах впала до 42 доларів за барель
17:46 09.01.2023 |
Ціни на російських ринках на нафту впали до 42 доларів за барель, проти 47 доларів у грудні минулого року, а збереження ціни марки Urals в 50 доларів за барель може скоротити очікувані нафтогазові доходи на чверть.
Про це пише "Комерсант".
"Згідно з даними Санкт-Петербурзької товарної-сировинної біржі, 9 січня, було продано 10 тис тонн нафти по 42,19 доларів за барель. Минула угода була проведена 23 грудня, тоді продали 30 тис. тонн нафти за 47,03 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту на початку цього тижня зросли. Відповідно, ф'ючерси марки Brent виросли на 90 центів, або на 1,2%, до 79,47 доларів за барель станом на 05:20 за Гринвічем. Нафта марки West Texas Intermediate зросла на 90 центів, або на 1,2%, до 74,67 доларів за барель.
Ціни на нафту зросли, оскільки кордони знову відкрилися в Китаї - найбільшому світовому імпортері нафти, що підвищило перспективи зростання попиту на паливо.
Також оголошена Мінфіном РФ 5 січня середня груднева ціна нафти Urals всього 50,5 дол може вплинути фінансування бюджету, який розраховувався виходячи з ціни у 70,1 доларів за барель.
За сценаріями Мінфіну, збереження 2023 року ціни в 50 дол за видобутку 10 млн барелів на добу скоротить очікувані нафтогазові доходи на чверть, на 2,1 трлн руб.
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