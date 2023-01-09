Норвегія спрогнозувала рекордне зростання видобутку нафти та газу

Видобуток нафти в Норвегії зросте на 6,9% цього року, оскільки велике родовище Йохана Свердруп нарощує видобуток, тоді як прогнозується, що обсяги газу залишаться без змін поблизу рекордно високих рівнів.

Про це повідомив Норвезький нафтовий директорат (NPD), передає Reuters.

Видобуток сирої нафти та інших нафтових рідин, таких як конденсат, ймовірно, зросте до 2,02 млн барелів на день (б/д) у 2023 році з 1,89 млн в минулому році, показують прогнози NPD.

Минулого року Норвегія випередила Росію як найбільшого постачальника газу в Європі, а Equinor стала найбільшим експортером після того, як російський "Газпром" припинив постачання значної частини газу, від якого Європа раніше залежала.

Очікується, що інвестиції виробників нафти й газу, в тому числі в розвідку, цього року зростуть до 189 млрд норвезьких крон ($19,1 млрд) і досягнуть піку в 202 млрд крон у 2025 році проти 172 млрд крон у 2022 році.

Також очікується, що загальний обсяг нафти й газу зросте до 4,12 млн барелів нафтового еквіваленту на день (БНЕД) у 2023 році порівняно з попередніми 3,99 млн БНЕД минулого року.

Прогнозується, що загальний видобуток у Норвегії продовжуватиме зростати в найближчі роки, досягнувши максимуму за два десятиліття в 4,3 млн барелів у 2025 році, що трохи менше ніж рекордні 4,54 млн барелів, видобутих у 2004 році.

Зазначається, що видобуток газу в країні залишиться практично незмінним у 2023 році на рівні 122 млрд кубометрів, або 2,1 млн барелів нафтового еквівалента на день, згідно з нещодавнім урядовим прогнозом.

Наприкінці грудня 2022 року парламент Норвегії Стортинг схвалив пропозицію уряду про скасування податку на нафту з 1 січня 2023 року - це зменшить надходження до бюджету на 600 млн крон, але натомість знизить ціни на пальне на АЗС.