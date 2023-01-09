Кувейт у 5 разів збільшить експорт дизпалива в Європу, щоб компенсувати поставки з Росії

Кувейт цього року розраховує збільшити поставки дизельного палива в Європу в п'ять разів, до 2,5 млн тонн, або приблизно до 50 тис. барелів на день, щоб допомогти компенсувати скорочення поставок із Росії. Країна також хоче подвоїти продажі авіапалива майже до 5 млн тонн.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

"Європейський Союз зіткнувся з потенційною нестачею палива з 5 лютого, коли він збирається заборонити імпорт нафтопродуктів з Росії як покарання за вторгнення в Україну", - пише видання.

Ціни на дизельне паливо можуть підскочити до $200 за барель цього кварталу, оскільки заборона може спровокувати глобальний дефіцит, повідомляє Bank of America.

За оцінками аналітиків JPMorgan Chase & Co., станом на кінець минулого року ЄС закуповував у Росії майже 1,3 млн барелів на день. Приблизно половина цього об'єму була дизелем.

За останні роки Кувейт витратив десятки мільярдів доларів на модернізацію та будівництво нових нафтопереробних заводів. Його найбільшою інвестицією було будівництво Al-Zour. Це один із найбільших нафтопереробних заводів у світі - розрахований на переробку 615 тис. барелів сирої нафти щодня - і наприкінці минулого року відправив свій перший експорт дизельного та авіаційного палива.

Як повідомляється, плани державної компанії Kuwait Petroleum Corp. щодо авіаційного палива виключають будь-які продажі на спотовому ринку. Це означає, що фактичний обсяг відправлення до Європи може перевищити 5 млн тонн.

Очікується, що інші близькосхідні виробники нафти, такі як Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, також збільшать експорт палива до Європи у 2023 році.