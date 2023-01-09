США та союзники посилили підготовку до можливої війни за Тайвань, - FT

Збройні сили США та Японії швидко інтегрують свою командну структуру та розширюють спільні операції, оскільки Вашингтон та його азіатські союзники готуються до можливого конфлікту з Китаєм, такого як війна за Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Генерал-лейтенант Джеймс Бірман, командувач Третього експедиційного корпусу морської піхоти (III MEF) і морських сил Японії зазначив, що дві армії помітно зросли за останній рік. За його словами, США та їхні союзники в Азії копіювали основу, яка дозволила західним країнам підтримати опір України Росії, готуючись до таких сценаріїв, як китайське вторгнення на Тайвань.

"Чому ми досягли того рівня успіху, якого досягли в Україні? Значна частина цього відбулася тому, що після російської агресії в 2014 і 2015 роках ми серйозно приступили до підготовки до майбутнього конфлікту: навчання для українців, попереднє розміщення поставок, визначення місць, з яких ми могли б здійснювати підтримку, підтримувати операції", - сказав він.

Японія та Філіппіни також активізують оборонне співробітництво зі США перед лицем зростаючої сили Китаю.

Зазначається, що Японія та США мають намір обговорити зміцнення свого альянсу на переговорах з безпеки між міністрами закордонних справ і оборони 11 січня та саміті між президентом США Джо Байденом і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда 13 січня у Вашингтоні. Саміт відбувається в той момент, коли Токіо розпочинає радикальну зміну політики безпеки, яка включатиме збільшення витрат на оборону та розміщення ракет, здатних вражати територію Китаю.

Так, III MEF є єдиною силою реагування на кризові ситуації Корпусу морської піхоти, яка постійно дислокується за межами США. Вона діє в радіусі дії китайських ракет середньої та великої дальності, за допомогою яких Пекін прагне обмежити свободу операцій США в регіоні.

Цей підрозділ знаходиться в центрі масштабної реформи Корпусу морської піхоти, яка має на меті сконцентрувати свою увагу на боротьбі з повстанцями на Близькому Сході шляхом створення невеликих підрозділів, які спеціалізуються на швидких і таємних діях на островах і в протоках Східної Азії та західній частині Тихого океану, щоб протистояти стратегії Пекіна "проти доступу до зони заборони".

Бірман зазначив, що для реалізації цієї стратегії життєво важливою була більш тісна інтеграція з союзниками. У серії нещодавніх навчань морські піхотинці вперше створили двосторонні наземні тактичні координаційні центри, а не обмінювалися зв'язками з командними пунктами союзників.

Іншою ознакою поглиблення співпраці є те, що окремі японські військові підрозділи були призначені частиною "резервних сил" поряд із III MEF і підрозділами ВМС і ВПС США.

У рамках цих підготовчих заходів Філіппіни планують дозволити американським силам розмістити зброю та інші припаси ще на п'яти базах на додаток до п'яти, куди США вже мають доступ.

Нагадаємо, китайська армія організувала спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню.