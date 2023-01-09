Тепла зима в Європі завадила енергетичному шантажу Путіна, – Bloomberg

Плани російського президента Владіміра Путіна потіснити Європу через використання енергії як зброї, схоже, зазнають невдачі принаймні на даний момент.

Як пише Bloomberg, мʼяка погода, ширше коло постачальників та зусилля щодо зниження попиту допомагають Європі, оскільки запаси газу все ще майже повні, а ціни впали до довоєнного рівня, передає Forbes.

Зазначається, що після різкого розвороту минулого місяця Європа, ймовірно, вже пережила найгірший період кризи.

Поєднання умов, зокрема проблеми Китаю з COVID-19, які притупили конкуренцію за вантажі СПГ, знизять інфляцію, стабілізують економічні перспективи Європи і залишать Москві менше важелів впливу на союзників України.

У той час як різке похолодання або перебої з постачаннями все ще можуть спричинити безлад на енергетичних ринках, зростає оптимізм щодо того, що тепер Європа зможе пережити цю і наступну зиму.

"Наскільки ми можемо судити, небезпеці повного економічного краху, головного краху європейської промисловості вдалося запобігти", - заявив під час конференції міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

У Німеччині сховища заповнені приблизно на 91%, порівняно з 54%, рік тому.

Енергозберігаючі заходи в промисловості та домашньому господарстві, а також найвищі січневі температури за останні десятиліття допомогли зберегти цю подушку безпеки.

Очікується, що споживання в Європі буде приблизно на 16% нижче від середнього пʼятирічного рівня протягом 2023 року, йдеться у звіті Morgan Stanley.