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АНАЛІТИКА

Наступного тижня запрацює ще один німецький імпортний термінал

 

Deutsche ReGas офіційно запустить проєкт LNG-терміналу в порту «Лубмін» на Балтійському морі 14 січня, тобто наступного тижня в Німеччині повинні запрацювати два LNG-термінали.

Представник Deutsche ReGas підтвердив Energy Intelligence, що компанія планує розпочати роботу 14 січня, додавши, що на офіційне відкриття було запрошено ЗМІ й політиків.

Очікувалося, що проєкт з імпорту потужністю 4,5 млрд кубічних метрів - приблизно 3,3 млн тонн СПГ на рік - розпочне комерційну експлуатацію під кінець минулого року, однак офіційний запуск було затримано через проблеми з дозволами.

Очікується, що наступного тижня місцевий уряд Мекленбурга - Передньої Померанії - надасть ще ненадані дозволи, необхідні для початку проєкту. У прес-релізі від 5 січня місцевий уряд повідомив, що процес затвердження наближається до завершення.

Проєкт Deutsche ReGas уже отримав перший СПГ: Seapeak Hispania обсягом 140,5 тис. кубічних метрів прибув 21 грудня з вантажем із єгипетського заводу СПГ Ідку. Seapeak буде використовуватися як плавуче сховище (FSU).

СПГ буде постачатися з плавучого сховища на FSRU Neptune малими газовозами. Neptune прибув у Лубмін 16 грудня й отримав перший СПГ за допомогою малотонажного СПГ-танкера Coral Furcata 30 грудня.

Запуск терміналу в Лубміні означає, що наступного тижня в Німеччині повинні запрацювати два термінали СПГ сумарною потужністю 9,5 млрд кубометрів на рік. Раніше компанія Uniper підтвердила, що імпортувала перший повний вантаж СПГ у Німеччині на своєму терміналі у Вільгельмсхафені на узбережжі Північного моря країни. Німецька комунальна компанія розраховує розпочати комерційну роботу на своєму терміналі у середині січня.

Проєкти Uniper і Deutsche ReGas - два з шести LNG-терміналів, які, як очікується, буде запущено в експлуатацію в Німеччині цього року, причому три - цього місяця. Шість терміналів мають загальну річну потужність регазифікації близько 30 млрд кубометрів (приблизно 21,8 млн тонн СПГ), і їх було прискорено у спробі допомогти замінити потоки російського газу трубопроводами, які торік було обмежено. 
За матеріалами: EnKorr
 

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