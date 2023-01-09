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Прем'єр Швеції: ми не можемо виконати те, чого хоче Туреччина для розблокування вступу до НАТО
10:02 09.01.2023 |
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм не може виконати тих вимог, які Анкара висуває умовою для розблокування вступу Швеції і Фінляндії до НАТО.
Як повідомляє SVT, про це він сказав під час конференції з питань безпеки за присутності генсека НАТО, пише "Європейська правда".
Коментуючи меморандум, підписаний між Філяндією, Швецією і Туреччиною перед тим, як остання погодилася на їхній вступ до Альянсу на саміті НАТО у червні, Крістерссон сказав, що відтоді принципових змін не сталося.
"Туреччина одночасно і підтверджує, що ми зробили те, що обіцяли зробити, але й заявляє, що хоче від нас кроків, які ми не можемо і не хочемо робити. І зараз рішення - у руках Туреччини", - заявив прем'єр.
Він висловив переконання, що рано чи пізно Анкара ратифікує вступ, але відмовився прогнозувати, коли це може статися.
"Тут грають роль багато факторів: і внутрішньополітичні, і спроможність Швеції довести, що ми серйозно кажемо те, що кажемо", - зазначив він.
На цьому ж заході виступав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто. Він заявив, що попри те, що претензії Анкари стосуються виключно Швеції, Фінляндія не стане погоджуватися на те, щоб ратифікацію її вступу завершували окремо.
"Ми подали заявки на членство у НАТО разом, і ми завершимо цей процес разом. Швеція - наш найближчий друг і партнер. Крім того, вступати до Альянсу без Швеції було би не в наших інтересах - тоді захист не був би настільки надійним. Швеція і Фінляндія разом є військово-стратегічною одиницею", - зазначив Пекка Хаавісто.
Останні соцопитування засвідчують, що шведи проти поступок Туреччині для отримання згоди на вступ до НАТО.
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