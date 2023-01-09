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АНАЛІТИКА

У США з 15-ої спроби обрали спікера Палати представників

Лідера республіканців у Палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті в п'ятницю ввечері було обрано її спікером за підсумками 15-го туру голосування. Він отримав 216 голосів, а його основний суперник - демократ Хакім Джефріс - 212.

Трансляцію засідання палати проводили центральні американські телеканали. У попередньому турі голосування Маккарті набрав стільки ж голосів, але їх забракло для перемоги. В останньому турі шестеро конгресменів не голосували за жодного з кандидатів і це забезпечило перемогу Маккарті.

"Кевін Маккарті від штату Каліфорнія отримав більшість голосів і є належно обраним спікером Палати представників", - заявила ведуча засідання Шеріл Джонсон. Республіканці вітали обрання 57-річного Маккарті овацією стоячи.

Спікер Палати представників - це посада у Конгресі, зазначена у Конституції США. Після віцепрезидента він є наступним у черзі на пост президента.

Спікер, його заступники та голови комітетів визначають, які законопроєкти розглядатимуть і голосуватимуть. Вони встановлюють порядок денний та визначають правила, що регулюють дебати.

Очікувалося, що Маккарті обійме посаду ще у вівторок, але голосування за кандидатуру спікера палати довелося проводити 15 разів, бо група радикальних республіканців відмовлялася підтримати однопартійця. Деякі з них змінили свою позицію.

Телеканал CNN повідомляв, що частина республіканців переглянула свою позицію після телефонної розмови з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Востаннє ситуація, коли спікера Палати представників не вдавалося обрати у першому турі, виникала 100 років тому. 1923 року, щоб обрати кандидатуру, знадобилося дев'ять турів.

Президент США Джо Байден привітав Маккарті з обранням і висловив готовність "працювати з республіканцями" в міру можливості.

Попереднім спікером палати була демократ Ненсі Пелосі. У листопаді 2022 року вона оголосила, що йде зі своєї посади. Тоді очікувалося, що республіканці повернуть собі контроль над Палатою представників після проміжних виборів, що й сталося.
Ключові теги: США
 

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