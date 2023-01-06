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ЄС і НАТО вперше за 5 років оновлять декларацію про співпрацю
18:56 06.01.2023 |
Європейський Союз та Північноатлантичний альянс готуються підписати оновлену Спільну декларацію про співпрацю НАТО і ЄС - першу за останні п'ять років та з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі НАТО.
Церемонія планується на наступний вівторок, 10 січня, у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. У ній візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Підписання відбудеться об 11 годині ранку за місцевим часом, після чого об 11:30 лідери дадуть пресконференцію.
Це загалом третій такий документ. Найпершу спільну декларацію підписали у 2016 році, другу - у 2018 році. У ній, серед іншого, відобразили бачення співпраці для таких сфер, як пересування військової техніки і персоналу, кібербезпека, протидія гібридним загрозам, антитерористичні заходи.
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