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АНАЛІТИКА

Влада РФ вимагає «виплат» на військові потреби від виробників вугілля та добрив, – Bloomberg

 

Російський уряд очікує "одноразові виплати" на військові потреби від виробників вугілля та добрив.

Як пише Bloomberg, така вимога міститься у грудневому розпорядженні глави російського Кабміну Міхаіла Мішустіна, передає ВВС.

Остаточного рішення про розмір цієї "одноразової виплати" ще не ухвалено, воно залежатиме від підсумкових цифр щодо бюджету за 2022 рік, зазначають співрозмовники Bloomberg.

За їхніми словами, влада також спробує встановити розмір дивідендів для держкомпаній у понад 50% від чистого прибутку.

В ухвалі уряду ці заходи називаються частиною "мобілізації виручки". За словами співрозмовників Bloomberg, ці гроші потрібні російському бюджету для того, щоб покрити витрати, пов'язані з війною.

Наприклад, як пише агентство, у тій самій постанові уряду йдеться, що необхідні додаткові 175 млрд рублів на переселення 100 тисяч людей із Херсона до Росії. На думку Bloomberg, це визнання того, що в Кремлі не дуже вірять у можливість повернути контроль над Херсоном, з якого російські війська відступили восени.

Також російський уряд планує "оптимізувати" бюджетні витрати поза сферою оборони та безпеки - це дозволить заощадити щонайменше 150 млрд рублів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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