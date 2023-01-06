Фінансові новини
- |
- 06.01.23
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Влада РФ вимагає «виплат» на військові потреби від виробників вугілля та добрив, – Bloomberg
16:24 06.01.2023 |
Російський уряд очікує "одноразові виплати" на військові потреби від виробників вугілля та добрив.
Як пише Bloomberg, така вимога міститься у грудневому розпорядженні глави російського Кабміну Міхаіла Мішустіна, передає ВВС.
Остаточного рішення про розмір цієї "одноразової виплати" ще не ухвалено, воно залежатиме від підсумкових цифр щодо бюджету за 2022 рік, зазначають співрозмовники Bloomberg.
За їхніми словами, влада також спробує встановити розмір дивідендів для держкомпаній у понад 50% від чистого прибутку.
В ухвалі уряду ці заходи називаються частиною "мобілізації виручки". За словами співрозмовників Bloomberg, ці гроші потрібні російському бюджету для того, щоб покрити витрати, пов'язані з війною.
Наприклад, як пише агентство, у тій самій постанові уряду йдеться, що необхідні додаткові 175 млрд рублів на переселення 100 тисяч людей із Херсона до Росії. На думку Bloomberg, це визнання того, що в Кремлі не дуже вірять у можливість повернути контроль над Херсоном, з якого російські війська відступили восени.
Також російський уряд планує "оптимізувати" бюджетні витрати поза сферою оборони та безпеки - це дозволить заощадити щонайменше 150 млрд рублів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США передають Україні БМП Bradley, а Німеччина - Marder
|Німеччина передасть Україні батарею ППО «Patriot»
|Комісія з прийому-передачі двох храмів Києво-Печерської лаври від УПЦ (МП) державі завершила роботу
|Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|Німеччина відправить Patriot в Україну в I кварталі, українців навчатимуть на БМП Marder 8 тижнів
|Влада РФ вимагає «виплат» на військові потреби від виробників вугілля та добрив, – Bloomberg
|ОАЕ передали Україні велику партію генераторів – 2500 штук за два тижні
|Абрамович за три тижні до війни переписав на своїх дітей мільярдні трасти – The Guardian
|Німеччина передала Україні мобільні ракетні установки APKWS
|США поставлять Україні ракети Sea Sparrow, їх запускатимуть з «Буків» – Politico
|Після 40 років роботи. Іран закриває Французький інститут через карикатуру в Charlie Hebdo
Бізнес
|Intel представив 16 нових настільних процесорів Raptor Lake вартістю $109-549
|SpaceX залучила $750 мільйонів за оцінки у $137 мільярдів
|Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9
|Toyota представила дизайн нового C-HR
|Warframe отримала офіційну українську локалізацію
|Mercedes-Benz відключив підтримку всіх сервісних програм у Росії
|Нові функції Windows 11 у 2023 році: планшетний режим, повноекранні віджети, покращений пошук та багато іншого