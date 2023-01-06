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Після 40 років роботи. Іран закриває Французький інститут через карикатуру в Charlie Hebdo
11:07 06.01.2023 |
Іран оголосив про закриття Французького дослідницького інституту у Тегерані на знак протесту проти публікації карикатур на релігійну владу країни у сатиричному журналі Charlie Hebdo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.
"Міністерство припиняє діяльність Французького інституту досліджень в Ірані як перший крок", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ Ірану.
Французький науково-дослідний інститут в Ірані, пов'язаний із міністерством закордонних справ Франції, є історичним та археологічним інститутом, заснованим у 1983 році. Після багаторічного закриття його знову відкрили, коли Хасан Рухані став президентом Ірану.
Міністерство закордонних справ Франції заявило у четвер, що воно не було офіційно поінформовано про закриття французького інституту.
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахян попередив раніше, що Париж вибрав неправильний шлях, дозволивши публікацію карикатур на верховного лідера Ірану, назвавши їх образливими.
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