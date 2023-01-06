11 спроб: У США знову не обрали спікера Палати представників

Лідер республіканців у Палаті представників США Кевін Маккарті 11 разів поспіль за три дні не зміг заручитися одностайною підтримкою однопартійців і стати обраним на посаду спікера нижньої палати Конгресу. Новий раунд голосування відбудеться ввечері в п'ятницю, 6 січня - в другу річницю штурму Капітолія прихильниками експрезидента Дональда Трампа.

Подібної ситуації з обранням спікера в американській політиці не траплялося з 1859 року. Тоді для цього знадобилося 44 тури голосування. Попередній антирекорд - дев'ять спроб - встановили в 1923 році, нагадує CNN.

Поступки не допомогли

За результатами виборів республіканці отримали в Палаті представників більшість - 222 місця з 435. Утім в 11-му турі голосування 5 січня, як і в попередніх, Маккарті не зміг здобути необхідні для призначення спікером 218 голосів однопартійців, зібравши лише 200.

Як пише Associated Press, аби досягти угоди він погодився обмежити владу спікера нижньої палати парламенту та розширити вплив конгресменів на розробку і прийняття законів. Але навіть після поступок консервативне крило республіканців не підтримало його кандидатуру, віддавши 20 голосів за республіканця Байрона Дональдса.

Один із критиків Маккарті символічно віддав свій голос за Трампа (формально голосувати дозволяється не тільки за членів Палати представників. - Ред.), що, як зауважує агентство, свідчить про розбіжності щодо майбутнього Республіканської партії. Сам Трамп напередодні закликав однопартійців "не перетворювати великий тріумф на гігантську ганебну поразку" та підтримати кандидатуру Маккарті.

Джерело CNN у Республіканській партії розповіло про "зростаюче розчарування" і серед центристів через кількість поступок, які Маккарті запропонував опонентам.

Маккарті налаштований рішуче

Чим довше затягується боротьба, тим загрозливішою вона стає для майбутнього Маккарті, який може втратити довіру, зауважує телеканал. Законодавцям, можливо, доведеться розглянути іншу кандидатуру на цей пост. Раніше його обіймала Ненсі Пелосі, яка представляла демократів.

Сам Маккарті не має наміру знімати свою кандидатуру, заявивши, що братиме участь у процедурі, поки не переможе.

Тим часом представники Демократичної партії, які становлять меншість в нижній палаті Конгресу за результатами проміжних виборів, демонструють одностайність, послідовно віддаючи 212 голосів за свого партійного лідера Хакіма Джеффріса.

Конгрес нового скликання розпочав роботу 3 січня. Відтоді Палата представників через протистояння в обранні спікера залишається паралізованою. За законом, доки не оберуть спікера, обраних членів не можуть привести до присяги.