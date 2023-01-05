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АНАЛІТИКА

Дубай витратить $8,7 трлн, щоб стати четвертим найбільшим фінансовим центром світу

 

Шейх Дубая Мохаммед бін Рашид аль Мактум оголосив про початок десятирічної економічної програми на суму $8,7 трлн з трансформації міста в одну зі світових фінансових столиць. Про це пише CNBC.

"Дубай увійде до четвірки найбільших світових фінансових центрів зі збільшенням прямих іноземних інвестицій до більш ніж $177 млрд протягом наступного десятиліття", - написав шейх у Twitter.

У повідомленні шейха було викладено деякі зі 100 "майбутніх трансформаційних проєктів", включених до десятирічної програми. Вони націлені на збільшення зовнішньої торгівлі до $7,1 трлн до 2033 року з $3,9 трлн за останнє десятиліття, подвоєння щорічних прямих іноземних інвестицій до $16,6 млрд на рік та збільшення державних витрат із $142 млрд у минулому десятилітті до $195 млрд наступного.

План також спрямований на збільшення інвестицій приватного сектору з $220 млрд у минулому десятилітті до $360 млрд наступного. Він також передбачає щорічні витрати $36 млрд у проєкти цифрової трансформації.

"Дубай прагне подвоїти розмір своєї економіки наступного десятиліття та стати одним із трьох найбільш економічно розвинених міст світу", - йдеться у твіті шейха.

Напередодні Дубай оголосив про скасування податку 30% на алкоголь, що стало ще однією реформою, спрямованою на те, щоб зробити місто привабливішим для життя та інвестицій іноземців і міжнародних компаній.

ОАЕ також нещодавно змінили вихідні з п'ятниці до суботи на вихідні з суботи до неділі, щоб відповідати більшій частині світу.

"План амбітний, але немає причин сумніватися в цих цілях з огляду на економічну історію Дубая та результати реформ", - прокоментував CNBC Тарек Фадлаллах, генеральний директор Nomura Asset Management на Близькому Сході.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ОАЕ
 

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