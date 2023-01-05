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АНАЛІТИКА

Уряд Болгарії дав «зелене світло» на будівництво нафтопроводу «Александруполіс-Бургас»

Уряд Болгарії дав «зелене світло» на будівництво нафтопроводу «Александруполіс-Бургас»

 

Кабмін Болгарії схвалив дві угоди на постачання нафти і природного газу з Греції, повідомила прес-служба уряду.

Зазначається, що один із меморандумів дає «зелене світло» Міністерству енергетики на співпрацю з грецьким міністерством щодо будівництва нафтопроводу «Александруполіс-Бургас».

«Труба» дасть змогу постачати нафту неросійського походження. Очікується, що потужність запропонованого нафтопроводу забезпечить як мінімум повне заміщення імпорту російської сирої нафти в Болгарію морем з альтернативних джерел.

Перемовини з грецькою стороною стосуватимуться зокрема джерела фінансування проєкту з метою його завершення до кінця 2024 року.

Другий меморандум між міністерствами енергетики двох країн передбачає транспортування скрапленого газу, резервування слотів і змогу використання Грецією потужностей газосховища в Чирені. Для набуття чинності документ має бути ратифіковано Національними зборами країни.
За матеріалами: EnKorr
 

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