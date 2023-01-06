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Таліби домовились із Китаєм про видобуток нафти в Афганістані. Підписують перший контракт
10:57 06.01.2023 |
Адміністрація Афганістану, очолювана талібами, домовилася з китайською держкомпанією CAPEIC щодо контракту на видобуток нафти в басейні Амудар'ї на півночі країни. Про це повідомляє агентство Reuters.
Це буде перша велика угода з видобутку копалин, яку адміністрація Талібану підписала з іноземною компанією з моменту приходу до влади у 2021 році.
"Нафтовий контракт щодо Амудар'ї - це важливий проєкт між Китаєм та Афганістаном", - підтвердив на пресконференції посол Китаю Ван Юй.
Китай офіційно не визнав адміністрацію Талібану, але Пекін має значні інтереси в країні, важливій для ініціативи "Один пояс, один шлях", пояснюють в агентстві.
Згідно з контрактом, китайська компанія інвестує в Афганістан $150 млн на рік і збільшить інвестиції до $540 млн за три роки за 25-річним контрактом. Адміністрація талібів матиме 20-відсоткове партнерство в проєкті, яке може бути збільшено до 75%.
Оголошення про контракт було зроблено наступного дня після того, як адміністрація Талібану заявила про ліквідацію восьми членів Ісламської держави, включно з тими, хто стояв за нападом минулого місяця на готель із китайськими бізнесменами у Кабулі.
В агентстві нагадують, що китайська державна компанія National Petroleum Corp (CNPC) підписала у 2012 році контракт із попереднім урядом Афганістану, який підтримували США, щодо видобутку нафти в басейні Амудар'ї у північних провінціях Фар'яб та Сарі-Пуль.
Виконувач обов'язків заступника прем'єр-міністра Афганістану Мулла Барадар заявив на пресконференції, що інша китайська компанія, яку він не назвав, не продовжувала видобуток після падіння попереднього уряду, тому нова угода була укладена з CAPEIC.
За різними оцінками, Афганістан має невикористані природні ресурси на понад $1 трлн.
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