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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

McDonald's пішов з Казахстану

 

Мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald's остаточно припинить працювати у Казахстані.

Як повідомляє казахська компанія-власник мережі Food Solutions KZ, вихід бренду McDonald's із Казахстану повязаний із обмеженнями у постачанні.

"Про відновлення діяльності та терміни відкриття нових ресторанів швидкого обслуговування під новою назвою буде оголошено найближчим часом", - зазначається у повідомленні.

Перший ресторан під брендом McDonald's у Казахстані було відкрито у 2016 році, наразі Food Solutions KZ управляє 24 ресторанами під брендом McDonald's у шести містах.

Як повідомлялося, мережа закладів швидкого харчування McDonald's з 18 листопада минулого року тимчасово припинила роботу всіх своїх ресторанів у Казахстані.

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що McDonald's має намір відкликати франшизу для ресторанів у Казахстані через перебої із постачанням. Зокрема, головний офіс McDonald's заборонив місцевому франчайзі закуповувати м'ясні котлети у російських постачальників, а місцева компанія Food Solutions KZ не змогла налагодити постачання м'яса від місцевих чи європейських виробників за прийнятними цінами.

Ситуацію ускладнює і той факт, що власника казахської франшизи Кайрата Боранбаєва заарештували в березні минулого року за звинуваченням у розкраданні коштів. Боранбаєв - родич колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Він також володів франшизою McDonald's в Білорусі, яка торік втратила ліцензію через проблеми з постачанням.

Нагадаємо, у травні американська McDonald's Corp., найбільша у світі мережа ресторанів швидкого обслуговування, продала свій бізнес в Росії Олександру Говору, який є партнером-франчайзі компанії та з 2015 року керував 25 ресторанами в Сибіру.

Після продажу частина ресторанів McDonald's в Росії відновила роботу в червні під новою назвою "Вкусно - и точка".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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