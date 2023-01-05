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АНАЛІТИКА

Ердоган підтвердив можливість проведення національних виборів раніше, ніж планувалось

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав зрозуміти, що уряд розгляне можливість проведення парламентських і президентських виборів раніше від запланованої дати 18 червня.

Про це він сказав у зверненні до керівників місцевих осередків своєї партії 5 січня в Анкарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Саме ви найкраще знаєте важливість виборів 2023 року, дату яких ми переглянемо через сезонні умови", - сказав Ердоган.

Очікувалось, що турецькі громадяни підуть на президентські і парламентські вибори 18 червня. Чиновники Партії справедливості і розвитку Ердогана розглядають можливість перенесення виборів, оскільки червневі вихідні зайняті іспитами в національних університетах.

Серед дат, що обговорюються, - 30 квітня і 14 травня, повідомляють турецькі ЗМІ.

 У разі, якщо президент не буде обраний в першому турі, два претенденти, які набрали найбільшу кількість голосів, вийдуть у другий тур, який відбудеться через два тижні.
 

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