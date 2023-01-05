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Іран висловив протест Франції через карикатури Charlie Hebdo з верховним лідером Алі Хаменеї
15:38 05.01.2023 |
Іран викликав посла Франції у зв'язку з публікацією карикатур на верховного лідера країни аятолу Алі Хаменеї в сатиричному журналі Charlie Hebdo.
Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
Тижневик опублікував десятки карикатур, що висміюють найвищу релігійну і політичну фігуру ісламської республіки, в рамках конкурсу, який він оголосив у грудні на підтримку руху протесту, що розпочався в Ірані у вересні минулого року.
Пізніше в середу Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що викликало посла Франції Ніколя Роша.
"Франція не має права ображати святині інших мусульманських країн і народів під приводом свободи вираження поглядів. Іран чекає від французького уряду пояснень і компенсаційних дій щодо засудження неприйнятної поведінки французького видання", - заявив офіційний представник МЗС Нассер Канані.
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян написав у Twitter: "Образливий і непристойний вчинок французького видання в публікації карикатур проти релігійного і політичного авторитету не залишиться без ефективної і рішучої відповіді".
Не уточнюючи наслідків, він додав: "Ми не дозволимо французькому уряду вийти за рамки дозволеного. Вони однозначно обрали неправильний шлях".
Журнал Charlie Hebdo, який прихильники вважають поборником свободи слова, а критики - безглуздо провокаційним, викликає суперечки навіть всередині Франції. Але країна об'єдналася в скорботі, коли в січні 2015 року журнал став мішенню смертоносного нападу ісламістських бойовиків, які стверджували, що мстяться за рішення опублікувати карикатури на пророка Мухаммеда.
В останньому номері Charlie Hebdo представлені переможці нещодавнього конкурсу карикатур, в якому учасникам було запропоновано намалювати найбільш образливі карикатури на Хаменеї, який обіймає найвищу посаду в Ірані з 1989 року.
Один з фіналістів зображує священнослужителя в тюрбані, який тягнеться до петлі шибеника, захлинаючись у крові, в той час як інший показує Хаменеї, який тримається за гігантський трон над піднятими кулаками протестувальників. На інших зображені більш вульгарні і сексуально відверті сцени.
"Це був спосіб показати нашу підтримку іранським чоловікам і жінкам, які ризикують своїм життям, щоб захистити свою свободу від теократії, яка пригнічує їх з 1979 року", - написав у редакційній статті директор Charlie Hebdo Лоран Суріссо.
Всі опубліковані карикатури "кидають виклик владі, на яку претендує так званий верховний лідер, а також когорті його слуг та інших поплічників", додав він.
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