Імпорт СПГ в Польщу зріс на 57% 2022 року

За підсумками 2022 року Польща збільшила імпорт скрапленого природного газу (СПГ) на 57% порівняно з 2021 роком. Загальний обсяг постачань СПГ становив 4,4 млн тонн. Про це повідомив концерн Orlen.

На термінал для прийому СПГ до Свиноуйсьця прибуло 58 суден. Із них 36 прийшли з США, 18 - із Катару, два - з Нігерії й по одному - із Тринідаду та Тобаго і Єгипту.

«Інтенсифікація імпорту СПГ дозволила гарантувати енергетичну безпеку вітчизняних споживачів газу, попри складну ситуацію на європейському ринку цієї сировини», - сказано в повідомленні компанії.

Нагадаємо, у квітні 2022 року «газпром» припинив постачання російського газу до Польщі через відмову країни оплачувати постачання в рублях. Польський нафтогазовий концерн PGNiG назвав повне зупинення постачання газу порушенням контрактних зобов'язань.

