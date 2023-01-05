ЄС рекомендував тестувати на COVID-19 пасажирів з Китаю

Європейський Союз у середу рекомендував державам-членам ЄС запровадити тести на коронавірус для пасажирів, які подорожують з Китаю.

Таку рекомендацію надала група ЄС з комплексного політичного реагування на кризові ситуації (IPCR), пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Це рішення Брюссель ухвалив після тижневих переговорів за участю експертів ЄС з питань охорони здоров'я.

Крім того, що пасажири повинні мати негативний результат тесту на COVID-19 перед поїздкою, IPCR також рекомендувала пасажирам носити маски під час польотів до Китаю та з Китаю.

Швеція, яка наразі головує в ЄС, пізно ввечері в середу опублікувала заяву з переліком усіх рекомендацій, з якими погодилися члени ЄС.

У ній сказано, що заходи будуть переглянуті в середині січня для "оцінки ситуації".

Протягом останнього тижня держави-члени впроваджували власні обмеження щодо мандрівників, які прибувають з Китаю. Бельгія вирішила перевіряти стічні води на авіалайнерах з Китаю.

Пекін назвав нові правила, такі як вимоги щодо тестування в Італії та Франції, "дискримінаційними", і пообіцяв запровадити контрзаходи.

Медичні групи та авіакомпанії також критикували підхід. Генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту Віллі Уолш заявив, що "вкрай прикро бачити це поспішне відновлення заходів, які довели свою неефективність протягом останніх трьох років".

Деякі чиновники охорони здоров'я ЄС також зазначили, що варіанти коронавірусу, які зараз впливають на Китай, вже були присутні в Європі протягом деякого часу.