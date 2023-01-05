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АНАЛІТИКА

Тютюнові компанії в Іспанії платитимуть за прибирання недопалків

 

В Іспанії 6 січня набуває чинності нове екологічне законодавство, відповідно до якого тютюнові компанії оплачуватимуть прибирання недопалків, які викидають курці.

Про це пише The Guardian.

Рішення є частиною пакета заходів, спрямованих на зменшення шкідливих відходів. Під заборону потрапляють одноразовий посуд, стаканчики, соломинки, ватні палички. Також буде обмежено використання пластикового пакування для харчів.

Закон відповідає директиві Європейського Союзу, яка обмежує використання одноразового пластику та має на меті "зобов'язати забруднювачів прибирати безлад, який вони створюють".

Виробники сигарет також відповідатимуть за навчання населення не викидати недопалки в громадських місцях. Водночас залишається незрозумілим, як це буде реалізовано та скільки коштуватиме.

Очікується, що тютюнові компанії перекладуть витрати на споживача, що може стати ще одним стимулом для відмови від шкідливої звички.

Згідно з одним із досліджень, витрати на прибирання недопалків становитимуть за рік від 12 до 21 євро на одного курця. Загальна сума становить до 1 млрд євро.

Урядова статистика свідчить, що наразі курять близько 22% іспанців (16,4% жінок і 23,3% чоловіків). Середній показник по Євросоюзу становить 18,4%.

Сигаретні окурки є однією з найпоширеніших форм сміття, вони розкладаються близько 10 років, виділяючи токсичні речовини, такі як миш'як і свинець.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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