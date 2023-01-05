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АНАЛІТИКА

Тайвань розширив список товарів, заборонених до експорту до Росії та Білорусі

 

Міністерство економіки Тайваню (MOEA) оголосило про розширення санкцій щодо Росії та Білорусі.

Згідно із заявою відомства, експортувати до Росії та Білорусі забороняється такі хімічні речовини, як рицин, конотоксини, ботулінічний токсин, трифторид азоту, нітрат амонію, трибутилфосфат та азотну кислоту, а також нержавіючу сталь №304 та №316.

Під санкції підпадає продукція машинобудування, включаючи верстати з числовим програмним керуванням, обробні центри, шліфувальні верстати з числовим програмним керуванням, електророзрядні верстати та контролери.

Крім того, обмеження торкнуться таких спецзасобів як кийки, наручники, ножні ланцюги і гамівні сорочки.

Міністерство економіки Тайваню закликало експортерів дотримуватися правил і не продавати заборонені тепер товари до Росії та Білорусі.

Тайвань впроваджував санкції щодо Росії та Білорусі у квітні й травні 2022 року. Тоді заборона переважно стосувалася експорту комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних продуктів, датчиків, лазерів та аерокосмічних виробів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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