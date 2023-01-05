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АНАЛІТИКА

У США виключають передачу Україні танків Abrams через технічні причини, - WP

 

Адміністрація президента США Джо Байдена виключає передачу Україні важких танків Abrams M2. У Білому домі пояснюють це технічними причинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Високопосадовець з адміністрації Байдена в коментарі ЗМІ пояснив, що танки важать 55 тонн і мають газотурбінний двигун. У роботі він споживає багато палива.

Крім того, Abrams можуть часто ламатися, тому потребують великого досвіду обслуговування.

Видання зазначає, що американські танки Abrams настільки важкі, що екс-президенту Дональду Трампу не дозволили включити цю техніку на святкування Дня незалежності США у 2019 році, оскільки їхні сталеві гусениці могли пошкодити дорожнє покриття.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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