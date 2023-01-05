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У МВФ рекомендували прискорити підвищення ставок для боротьби з інфляцією у США
09:47 05.01.2023 |
Інфляція в США поки не взята під контроль, і Федеральній резервній системі ще рано оголошувати про перемогу у боротьбі із зростанням цін. Заступник глави МВФ Гіта Гопінат закликала центральний банк США прискорити підвищення ставок цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Гопінат газеті Financial Times.
Вона сказала, що для ФРС важливо "підтримувати обмежувальну грошово-кредитну політику" доти, доки не стане очевидним "дуже певне, стійке зниження інфляції" у заробітній платі та галузях, не пов'язаних із продуктами харчування чи енергією.
"Якщо ви подивіться на індикатори на ринку праці, і якщо ви подивіться на дуже стійкі компоненти інфляції, такі як інфляція у сфері послуг, я думаю, стане ясно, що ще не стався перелом щодо інфляції", - сказала вона.
У жовтні МВФ знизив свій прогноз зростання світової економіки в 2023 році, відображаючи війну Росії проти України, що триває, а також інфляційний тиск і високі відсоткові ставки центральних банків для стримування цього цінового тиску.
Гопінат додала, що вона очікує, що економіка Китаю значно постраждає у найближчому майбутньому. Проте відновлення можливе пізніше цього року, оскільки попит у Китаї відновлюється.
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