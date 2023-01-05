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Росія засекретить додаткову інформацію про транспортування нафти
23:00 04.01.2023 |
Уряд Росії планує обмежити розкриття інформації оператора нафтопроводів "Транснєфть" до липня 2024 року.
Відповідний проєкт постанови уряду РФ підготувала російська Федеральна антимонопольна служба (ФАС), пише "Коммерсант".
"Метою запропонованого регулювання є мінімізація ризиків збільшення санкційного тиску на споживачів послуг з транспортування нафти та нафтопродуктів", - пояснюють автори поправок.
Згідно із проєктом документа, зміна порядку та термінів розкриття інформації компанією передбачає тимчасове вилучення даних з публічного доступу та їх надання на запит зацікавлених осіб з урахуванням збереження конфіденційності.
Передбачається, що постанова набуде чинності з 1 березня 2023 року та діятиме до 1 липня 2024 року включно.
"Транснєфть" - найбільша у світі нафтопровідна компанія, володіє 68 тис. км магістральних трубопроводів, понад 500 перекачувальними станціями та резервуарами обсягом понад 24 млн кубометрів. Компанія транспортує 83% нафти, що видобувається в Росії, і 30% вироблених у Росії нафтопродуктів.
Чинне правове регулювання не дозволяє суб'єкту природної монополії самостійно регулювати процес розкриття даних про свою діяльність. Внесення змін планується за ініціативою самої "Транснєфті".
Як повідомлялося, з травня минулого року російська трубопровідна монополія "Транснєфть" обмежила доступ до щомісячних графіків експорту нафти з російських портів.
Загалом влада Росії після повномасштабного вторгення в Україну засекретила ціну низку даних.
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