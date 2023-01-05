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Швейцарія вперше стала непостійним членом Ради Безпеки ООН
18:56 04.01.2023 |
У вівторок Швейцарія приступила до виконання обов'язків непостійного члена Ради Безпеки ООН вперше з часу приєднання до Організації 2002 року.
Як передає "Європейська правда", про це повідомило міністерство закордонних справ Швейцарії.
Разом зі Швейцарією до роботи Радбезу ООН долучились ще чотири країни - Еквадор, Мальта, Мозамбік і Японія, причому Мозамбік так само був уперше обраний до складу органу.
В МЗС Швейцарії обіцяють "брати активну участь у вирішенні всіх конфліктів та питань, що стоять на порядку денному Ради, використовуючи свій зовнішньополітичний авторитет, а також відданість справі забезпечення миру та безпеки у світі".
Пріоритетними в діяльності Швейцарії в Радбезі ООН будуть чотири теми: розбудова сталого миру, захист цивільного населення, підвищення ефективності роботи Ради Безпеки та вирішення питань кліматичної безпеки.
У травні 2023 року та, ймовірно, у жовтні 2024 року Швейцарія головуватиме в Раді Безпеки ООН на ротаційній основі протягом одного місяця, головуючи на засіданнях Ради.
До складу Ради Безпеки ООН входять 15 держав, п'ять із них є постійними членами Ради і мають право вето - Велика Британія, Китай, Росія, США і Франція. 10 непостійних членів Ради обираються на дворічний термін. Щороку проводиться заміна п'яти з них.
Кандидати висуваються п'ятьма регіональними групами: Африка, Латинська Америка і Кариби, Східна Європа, Азійсько-Тихоокеанський регіон, а також Західна Європа та "інші держави".
Мальта, Мозамбік, Швейцарія, Еквадор і Японія приєдналися до обраних 2021 року непостійних членів Ради - Албанії, Габону, Гани, Бразилії та ОАЕ. Новообрані непостійні члени замінили Індію, Ірландію, Кенію, Мексику, Ірландію, Кенію, Мексику та Норвегію.
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