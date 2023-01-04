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У Чехії набув чинності національний аналог «закону Магнітського»
12:42 04.01.2023 |
У вівторок у Чехії набув чинності Закон про національні санкції щодо іноземних компаній та іноземців, які серйозно порушують закон - йдеться про чеську версію "закону Магнітського".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.
Тепер Чехія зможе заборонити особам, які не потрапили під санкції ЄС, в'їзд або перебування на чеській території чи заморозити їхні активи.
Законодавча норма, яка пов'язана з російською агресією проти України, дає змогу запроваджувати обмеження також щодо організацій і режимів, які порушують права людини або використовують терористичні методи та кібератаки.
Закон дасть змогу застосовувати заходи, відмінні від перерахованих у санкційному списку ЄС.
Проєкт закону підготувало Міністерство закордонних справ Чехії. Рішення про включення до санкційного списку ухвалюватиме уряд за пропозицією МЗС.
Особи, занесені до санкційного списку, також зможуть захищати свої інтереси в суді першої інстанції, а саме в Міському суді в Празі.
Президент Чехії Мілош Земан підписав чеський варіант "закону Магнітського" 8 грудня.
Так званий "Закон Магнітського" вперше був схвалений у США колишнім президентом Бараком Обамою в грудні 2012 року. Він заборонив 18 російським урядовцям і бізнесменам в'їзд в США і використання банківської системи, а їх активи були заморожені.
Закон названий на честь Сергєя Магнітського, російського адвоката і аудитора, який помер у російській в'язниці в нелюдських умовах. У 2008 році Магнітський розслідував мережу податкового шахрайства і хабарництва в РФ.
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