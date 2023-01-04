Фінансові новини
- |
- 04.01.23
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада заборонила іноземцям купувати житло
11:34 04.01.2023 |
У Канаді набула чинності дворічна заборона на купівлю будинків іноземцями, за винятком деяких категорій приїжджих.
Мета канадської влади - знизити ціни на ринку житла, який вважається одним з найдорожчих у світі.
Станом на літо минулого року середня ціна будинку в Канаді зросла до 568 тисяч доларів - це в 11 разів більше від середнього доходу після податків.
У заборони знайшлися противники, які кажуть, що його наслідки можуть виявитися непередбачуваними для ринку нерухомості.
Громадяни інших країн становлять менше ніж 6% домовласників у провінціях Онтаріо та Британська Колумбія, де, за статистикою, найвищі ціни на житло.
Заборона набула чинності 1 січня і стосується лише частини житлового фонду. Штраф за його порушення - 10 тисяч канадських доларів (або близько 7300 доларів США).
Наприкінці грудня, за 11 днів до набуття чинності заборони, канадський уряд оголосив, що у законі будуть винятки, зокрема, для студентів з-за кордону, які перебувають в країні щонайменше п'ять років, біженців та власників дозволу на роботу в Канаді.
Міністр житлового будівництва Канади Ахмед Гуссейн заявив, що заборона спрямована на те, щоби зробити вихід на ринок нерухомості складнішим для інвесторів, які розглядають нерухомість не як житло, а як можливість вкласти гроші.
"Цим законом ми хочемо домогтися того, щоб власниками житла були канадці - на благо всіх, хто живе у цій країні", - сказав він.
Ціни на житло в Канаді у 2022 році трохи знизилися, але у порівнянні з тим, які вони були 10 років тому, залишаються дуже високими. 2022 року вони перевищували ціни 2013 року (у середньому близько 300 тис. доларів США) на 48%.
Середній річний дохід канадського домогосподарства зростає не так швидко. За останньою інформацією, з 2015 до 2020 року він зріс на 9,8%.
Це робить канадський ринок житла одним із найдорожчих у світі - дорожчим ніж у Новій Зеландії, США та Великій Британії.
У найбільших містах Канади середня вартість житла перевищує мільйон канадських доларів.
У 2018 схожу заборону прийняла влада Нової Зеландії, теж з метою збити ціни. Проте, середня ціна нерухомість продовжила зростати і після заборони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
ТОП-НОВИНИ
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Газосховища ЄС заповнені на 83%, це «здоровий рівень» - Єврокомісія
|Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня
|Європейські країни збільшать виробництво снарядів, щоб допомогти Україні та створити запаси
|Підготовка до передачі систем ППО Patriot Україні почалась - Кулеба
|У Чехії набув чинності національний аналог «закону Магнітського»
|Канада заборонила іноземцям купувати житло
|Індекс вартості фрахту Baltic Dry впав на 17,5% на перших торгах 2023 року
Бізнес
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц
|TikTok тепер заборонено використовувати на робочих телефонах в усьому Конгресі США
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані