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АНАЛІТИКА

Канада заборонила іноземцям купувати житло

У Канаді набула чинності дворічна заборона на купівлю будинків іноземцями, за винятком деяких категорій приїжджих.

Мета канадської влади - знизити ціни на ринку житла, який вважається одним з найдорожчих у світі.

Станом на літо минулого року середня ціна будинку в Канаді зросла до 568 тисяч доларів - це в 11 разів більше від середнього доходу після податків.

У заборони знайшлися противники, які кажуть, що його наслідки можуть виявитися непередбачуваними для ринку нерухомості.

Громадяни інших країн становлять менше ніж 6% домовласників у провінціях Онтаріо та Британська Колумбія, де, за статистикою, найвищі ціни на житло.

Заборона набула чинності 1 січня і стосується лише частини житлового фонду. Штраф за його порушення - 10 тисяч канадських доларів (або близько 7300 доларів США).

Наприкінці грудня, за 11 днів до набуття чинності заборони, канадський уряд оголосив, що у законі будуть винятки, зокрема, для студентів з-за кордону, які перебувають в країні щонайменше п'ять років, біженців та власників дозволу на роботу в Канаді.

Міністр житлового будівництва Канади Ахмед Гуссейн заявив, що заборона спрямована на те, щоби зробити вихід на ринок нерухомості складнішим для інвесторів, які розглядають нерухомість не як житло, а як можливість вкласти гроші.

"Цим законом ми хочемо домогтися того, щоб власниками житла були канадці - на благо всіх, хто живе у цій країні", - сказав він.

Ціни на житло в Канаді у 2022 році трохи знизилися, але у порівнянні з тим, які вони були 10 років тому, залишаються дуже високими. 2022 року вони перевищували ціни 2013 року (у середньому близько 300 тис. доларів США) на 48%.

Середній річний дохід канадського домогосподарства зростає не так швидко. За останньою інформацією, з 2015 до 2020 року він зріс на 9,8%.

Це робить канадський ринок житла одним із найдорожчих у світі - дорожчим ніж у Новій Зеландії, США та Великій Британії.

У найбільших містах Канади середня вартість житла перевищує мільйон канадських доларів.

У 2018 схожу заборону прийняла влада Нової Зеландії, теж з метою збити ціни. Проте, середня ціна нерухомість продовжила зростати і після заборони.
Ключові теги: Канада
 

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