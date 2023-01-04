Інфляція в Туреччині різко скоротилась на користь Ердогана

Інфляція в Туреччині різко сповільнилася в грудні, що може допомогти президенту Реджепу Таїпу Ердогану напередодні національних виборів у країні.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Турецький статистичний інститут оголосив у вівторок, що індекс споживчих цін у грудні зріс на 64,27%, що стало другим місячним падінням поспіль у порівнянні з 84,39% в листопаді.

"Ми завершили 2022 рік, досягнувши споживчої інфляції навіть нижче середньострокової цілі", - сказав Ердоган під час виступу в Анкарі, коли він оголосив про 25-відсоткове підвищення зарплат і пенсій у державному секторі.

"Наша мета - усунути інфляційну бульбашку цього року та повністю виключити її з порядку денного нашої країни, починаючи з наступного року", - додав він.

Падіння в основному пов'язане з тим, що високий показник за той самий період 12 місяців тому природним чином спричиняє статистично нижчий сплеск інфляції. Для звичайних турецьких домогосподарств це навряд чи зменшить вартість життя - навіть якщо для Ердогана це гарні новини.

Група дослідження інфляції, що складається з незалежних науковців та експертів, заявила, що справжній рівень інфляції в країні за грудень майже вдвічі вищий і становить 137,55%.

Інфляція досягла 24-річного максимуму в 85,5% в жовтні минулого року, головним чином через нетрадиційну низьку монетарну політику Ердогана.

Президентські та парламентські вибори в Туреччині заплановані на 18 червня, але уряд розглядає можливість їх проведення раніше.