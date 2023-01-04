Фінансові новини
- |
- 04.01.23
- |
- 16:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція в Туреччині різко скоротилась на користь Ердогана
09:21 04.01.2023 |
Інфляція в Туреччині різко сповільнилася в грудні, що може допомогти президенту Реджепу Таїпу Ердогану напередодні національних виборів у країні.
Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".
Турецький статистичний інститут оголосив у вівторок, що індекс споживчих цін у грудні зріс на 64,27%, що стало другим місячним падінням поспіль у порівнянні з 84,39% в листопаді.
"Ми завершили 2022 рік, досягнувши споживчої інфляції навіть нижче середньострокової цілі", - сказав Ердоган під час виступу в Анкарі, коли він оголосив про 25-відсоткове підвищення зарплат і пенсій у державному секторі.
"Наша мета - усунути інфляційну бульбашку цього року та повністю виключити її з порядку денного нашої країни, починаючи з наступного року", - додав він.
Падіння в основному пов'язане з тим, що високий показник за той самий період 12 місяців тому природним чином спричиняє статистично нижчий сплеск інфляції. Для звичайних турецьких домогосподарств це навряд чи зменшить вартість життя - навіть якщо для Ердогана це гарні новини.
Група дослідження інфляції, що складається з незалежних науковців та експертів, заявила, що справжній рівень інфляції в країні за грудень майже вдвічі вищий і становить 137,55%.
Інфляція досягла 24-річного максимуму в 85,5% в жовтні минулого року, головним чином через нетрадиційну низьку монетарну політику Ердогана.
Президентські та парламентські вибори в Туреччині заплановані на 18 червня, але уряд розглядає можливість їх проведення раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
ТОП-НОВИНИ
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Газосховища ЄС заповнені на 83%, це «здоровий рівень» - Єврокомісія
|Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня
|Європейські країни збільшать виробництво снарядів, щоб допомогти Україні та створити запаси
|Підготовка до передачі систем ППО Patriot Україні почалась - Кулеба
|У Чехії набув чинності національний аналог «закону Магнітського»
|Канада заборонила іноземцям купувати житло
|Індекс вартості фрахту Baltic Dry впав на 17,5% на перших торгах 2023 року
Бізнес
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц
|TikTok тепер заборонено використовувати на робочих телефонах в усьому Конгресі США
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані