КНР обурили вимоги інших країн щодо тестів на COVID-19

Уряд Китаю у вівторок, 3 січня, розкритикував вимоги щодо тестування на COVID-19, встановлені іншими країнами для подорожуючих з Китаю, і пригрозив контрзаходами проти держав, які висувають відповідні вимоги, повідомляє AP.

"Ми вважаємо, що обмеження на в'їзд, запроваджені деякими країнами щодо Китаю, не мають наукового обґрунтування, а деякі надмірні заходи є ще більш неприйнятними", - заявила речниця міністерства закордонних срав КНР Мао Нін на щоденному брифінгу.

Вона також звинуватила інші країни у спробах "маніпулювати заходами проти COVID в політичних цілях" і попередила, що її країна "вживатиме контрзаходів на основі принципу взаємності".

Спалах коронавірусу в Китаї

В листопаді та грудні Китай почав відходити від жорсткої політики "нульового ковіду", за якої цілі міста закривали на карантин у разі виявлення інфекцій. Ця політика суттєво вдарила по китайській економіці і викликала хвилю акцій протесту з боку населення. Зрештою по всій країні були послаблені або навіть скасовані карантинні правила та вимоги до тестування, закінчилися масові локдауни.

Також влада Китаю пообіцяла, що з 8 січня люди, які в'їжджають в країну, більше не повинні будуть перебувати на карантині, однак як і раніше, повинні будуть пройти ПЛР-тест за 48 годин до вильоту.

25 грудня, після низки повідомлень про спалах коронавірусу в КНР і мільйони нових хворих, Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) припинила публікувати щоденні дані про нові зараження та смерті від COVID-19.

З грудня, за офіційними даними, Китай зафіксував лише 22 смерті від коронавірусу і різко звузив критерії класифікації таких смертей. Інформація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на яку покладається, зокрема, Європейський Союз, вже більше тижня не відображає свіжої статистики щодо захворюваності на COVID-19 у Китаї, зауважує AFP.

Захисні заходи інших країн

Відсутність офіційних даних про ситуацію з коронавірусом в КНР, а також побоювання відносно поширення нових штамів вірусу спонукали інші країни запроваджувати обмеження для подорожуючих з Китаю, зокрема, тестування на COVID-19 перед поїздкою. Відповідні заходи вже ввели США, Великобританія, Індія, Японія, Франція, Італія та Іспанія. Цього тижня Австралія та Канада приєдналися до країн, які вимагають від мандрівників з Китаю проходити тест на COVID-19 перед посадкою на літак.

У Швеції також розглядають можливість впровадження тестів для пасажирів з КНР. Крім того, Швеція, яка з січня головує у Раді Європейського Союзу, скликала на 4 січня спеціальне засідання на рівні ЄС, на якому обговорять спільні дії країн-членів щодо обмеження на поїздки.

А у Австрії і Бельгії планують перевіряти стічні води всіх літаків, які прибувають з Китаю, на наявність нових штамів коронавірусу.

ЄС готовий надати Китаю вакцини

У вівторок представники ЄС повідомили, що Євросоюз готовий надіслати Китаю вакцини від COVID-19. За словами речника Європейської комісії Тіма Макфі, європейська комісарка з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес зробила відповідну пропозицію владі Китаю, пише AFP.

Макфі уточнив, що будь-які поставки вакцин будуть "залежними від реакції" Пекіна. У багатьох країнах ЄС є надлишок мРНК-вакцин, особливо тієї, яку виробляють BioNTech/Pfizer.