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Данський виробник насосів Grundfos позбувся бізнесу в Росії та Білорусі
17:01 03.01.2023 |
Данський виробник насосного обладнання Grundfos передає свій бізнес у РФ та Білорусі та активи у цих країна місцевому менеджменту.
Відповідну угоду про продаж двох своїх дочірніх компаній у РФ Grundfos підписав з представниками топменеджменту, повідомляється на сайті компанії.
"Угода дозволяє новим власникам вести бізнес, який не належить Grundfos, у Росії та Білорусі. Бренд Grundfos та інші права інтелектуальної власності Grundfos не є частиною угоди і тому залишаться повністю у власності Grundfos", - зазначається у повідомленні.
Компанія уточнює, що угода ще має бути схвалена відповідними органами Росії, Данії та Європейського Союзу. Очікується, що цей процес завершиться до кінця першого кварталу 2023 року.
Як повідомлялося, 3 березня Grundfos призупинив роботу у Росії та Білорусі, відтоді компанія поступово згортала свою діяльність. 24 серпня Grundfos оголосив про рішення повністю закрити свій бізнес у Росії та Білорусі. У зв'язку з цим рішенням компанія планувала оголосити про списання у розмірі 851 мільйона датських крон.
Зауважимо, що весною 2021 року Grundfos потрапила до скандалу, викликаного тим, що Росія попри санкції закупила та встановила в окупованому Криму новітні насоси датської компанії для забезпечення водою Сімферополя. У данській компанії тоді запевняли, що не знали про це.
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