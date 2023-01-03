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АНАЛІТИКА

Данський виробник насосів Grundfos позбувся бізнесу в Росії та Білорусі

 

Данський виробник насосного обладнання Grundfos передає свій бізнес у РФ та Білорусі та активи у цих країна місцевому менеджменту.

Відповідну угоду про продаж двох своїх дочірніх компаній у РФ Grundfos підписав з представниками топменеджменту, повідомляється на сайті компанії.

"Угода дозволяє новим власникам вести бізнес, який не належить Grundfos, у Росії та Білорусі. Бренд Grundfos та інші права інтелектуальної власності Grundfos не є частиною угоди і тому залишаться повністю у власності Grundfos", - зазначається у повідомленні.

Компанія уточнює, що угода ще має бути схвалена відповідними органами Росії, Данії та Європейського Союзу. Очікується, що цей процес завершиться до кінця першого кварталу 2023 року.

Як повідомлялося, 3 березня Grundfos призупинив роботу у Росії та Білорусі, відтоді компанія поступово згортала свою діяльність. 24 серпня Grundfos оголосив про рішення повністю закрити свій бізнес у Росії та Білорусі. У зв'язку з цим рішенням компанія планувала оголосити про списання у розмірі 851 мільйона датських крон.

Зауважимо, що весною 2021 року Grundfos потрапила до скандалу, викликаного тим, що Росія попри санкції закупила та встановила в окупованому Криму новітні насоси датської компанії для забезпечення водою Сімферополя. У данській компанії тоді запевняли, що не знали про це.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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