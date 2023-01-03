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АНАЛІТИКА

Болгарія підписує угоду про доступ до турецьких LNG-терміналів

 

Туреччина надала Болгарії доступ до своїх терміналів скрапленого природного газу, відкривши жорстко контрольований куточок європейського газового ринку, який міг би допомогти диверсифікувати постачання в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg.

Болгарська державна компанія Bulgargaz EAD зможе імпортувати СПГ через термінали й мережу Туреччини протягом 13 років відповідно до угоди, яку буде підписано в Софії у вівторок, 3 січня. Обсяг ще не оголошено, але Болгарія хотіла отримати щонайменше 1 млрд кубометрів, цього достатньо для задоволення третини річного попиту.

Угода відкриває бажаний новий маршрут постачань у південно-східну Європу після того, як росія обмежила постачання на континент після повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше найкоротший шлях доступу Болгарії до СПГ проходив через Грецію, де покупці повинні конкурувати за місця для причалів згідно з правилами Європейського Союзу.

Туреччина, яка не входить до блоку, але з'єднана з ним трубопроводом, не зв'язана цими правилами й має запасні потужності.

У той час як Західна Європа поспішає будувати нову інфраструктуру, щоб замінити російський газ, Туреччина торік використала менше половини своїх чотирьох СПГ-терміналів обсягом 21,9 млн тонн, згідно з даними Bloomberg. П'ятий об'єкт планується запустити пізніше цього місяця.

Турецький регіон Фракія, на кордоні з Болгарією, - це місце, де планується створити «глобальний хаб» для газу.

Окрім СПГ, Анкара інвестує в нові сховища й провадить перемовини з росією й Туркменістаном щодо нових постачань, які могли б надходити через Туреччину в Європу. Потенційні перешкоди включають витрати на трубопроводи, які можуть досягати мільярдів доларів, і геополітичні суперечки між ЄС і росією.

Туреччина зробила ще один крок до своєї мети в грудні, коли Румунія погодилася імпортувати азербайджанський газ через Туреччину. Наразі Болгарія отримує третину своїх річних постачань з Азербайджану за довгостроковим контрактом.
За матеріалами: EnKorr
 

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