Фінансові новини
- |
- 03.01.23
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого природного газу зі США
14:59 03.01.2023 |
У Німеччину на щойно відкритий термінал для прийому скрапленого природного газу (СПГ) у вівторок, 3 січня, доставили першу партію зі Сполучених Штатів. Танкер Maria Energy пришвартувався до терміналу у Вільгельмсгафені, повідомив німецький енергетичний концерн Uniper.
Тепер скраплений газ перевантажать на спеціальне судно Höegh Esperanza, де його перетворять на газоподібну форму, після чого закачають у німецьку газопровідну мережу.
Плавучий термінал у Вільгельмсгафені відкрили з низкою аналогічних об'єктів у грудні. Досі Німеччина була єдиною великою країною Європейського Союзу, яка не мала на своїй території інфраструктури для прийому скрапленого газу. Уряд ФРН на тлі війни Росії проти України та припинення поставок природного газу з РФ форсує створення інфраструктури для імпорту СПГ. До відкриття готуються ще чотири плавучі термінали. Паралельно в Любміні запустили в експлуатацію ще один приватний проєкт.
Екологи розкритикували імпорт зі США
Німецька Екологічна організація (DUH) різко розкритикувала імпорт СПГ зі США, оскільки там його видобувають з використанням екологічно суперечливої технології фрекінгу.
Представник організації назвав прибуття до ФРН першої партії "історичним ударом нижче пояса для захисту клімату і довкілля". "Крім винятково шкідливої для клімату емісії метану, фрекінг під час кожного буріння потребує кілька мільйонів літрів води, що може спричинити землетруси", - пояснили в DUH.
Крім США, Німеччина імпортуватиме СПГ з країн Північної та Західної Африки, а також із Близького Сходу. Приймати вантажі з Росії "поки що" не планується.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|КНР обурили вимоги інших країн щодо тестів на COVID-19
|Данський виробник насосів Grundfos позбувся бізнесу в Росії та Білорусі
|Загальна вартість державних пенсійних фондів за рік знизилась на $2,2 трильйона
|Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України - ЗМІ
|Болгарія підписує угоду про доступ до турецьких LNG-терміналів
|До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого природного газу зі США
Бізнес
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті