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У Берліні сонячні панелі на дахах стали обов’язковим атрибутом новобудов
13:40 03.01.2023 |
Кожен, хто будує нову будівлю в Берліні з 1 січня 2023 року, повинен дотримуватися зобов'язань щодо використання сонячної енергії. Відповідно до Берлінського сонячного закону, приватні власники зобов'язані встановити та експлуатувати на нових будинках систему сонячної генерації енергії.
Це зобов'язання також поширюються на наявні приватні будинки, якщо проводиться значне переобладнання даху, наприклад, ремонт або створення надбудови. Нові норми стосуються житлових будинків, комерційних та промислових будівель. Відповідно до закону, для встановлення сонячних панелей повинно відводитися щонайменше 30% площі даху.
Від зобов'язання по встановленню сонячних панелей звільняються лише власники будинків з корисною площею даху менше ніж 50 м2. Щоб дізнатися, чи розповсюджується на їхню будівлю зобов'язання щодо використання сонячної енергії, приватні власники можуть використати онлайн-сервіс перевірки.
Слід зазначити, що Берлін також підтримує розвиток та розширення сонячної енергетики, надаючи фінансування та консультації. Solar Center Berlin пропонує приватним особам і компаніям безплатні початкові консультації з усіх аспектів сонячної енергії. За допомогою програми фінансування SolarPLUS земля Берлін пропонує приватним особам і компаніям цільову підтримку для розширення сонячної енергетики. В авангарді фінансування знаходяться інвестиції в накопичення електроенергії. Таким чином, електроенергія, яка виробляється на власному даху компанії, може ще більше використовуватися на місці. Крім того, фінансуються сонячні системи на будинках, які є пам'ятками архітектури, а також фасадні фотоелектричні системи та поєднання зелених дахів із сонячними системами. У 2022 і 2023 роках Берлін виділить на програму фінансування загалом €23,7 млн.
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