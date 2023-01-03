Кремль погодився транспортувати казахстанську нафту до Німеччини

З січня Німеччина не купуватиме нафту в Росії. Її замінять на сировину з Казахстану. Єдина проблема - транспорт. Німці і казахи хочуть, щоб його прокачали по трубопроводу «Дружба». Кремль, схоже, погоджується, повідомляє Rzeczpospolita.

Схоже, російська влада не проти того, щоб казахстанська нафта поставлялася на німецький НПЗ Шведт по трубопроводу «Дружба», по якому раніше Німеччина отримувала нафту з Росії. Як повідомляє агентство «Інтерфакс», міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив журналістам у Москві, що заявка Казахстану буде схвалена.

Після нападу Росії на Україну Євросоюз вирішив відмовитися від російських енергоресурсів. Німеччина та Польща оголосили, що з січня припинять використовувати російську нафту, що поставляється нафтопроводом «Дружба». Частину поставок планується замінити казахстанською нафтою. До Німеччини планується доставити близько 20 тисяч тонн нафти з казахстанського родовища Карачаганак. Казахстанська нафта призначена для нафтопереробного заводу Schwedt у північно-східному Бранденбурзі, який раніше постачався російською нафтою з державної компанії «Роснефть» по трубопроводу «Дружба». Донедавна «Роснефть» володіла контрольним пакетом акцій НПЗ, який нещодавно перейшов під опіку Німеччини.

Казахська трубопровідна компанія Kaztransoil вже подала заявку на відправку 1,2 млн тонн нафти до Німеччини наступного року.

Казахстан може експортувати сировину двома шляхами: або за допомогою російської трубопровідної інфраструктури, або транспортувати її морем через Каспійське море до Азербайджану, звідки її можна відправляти по трубопроводу до Туреччини або грузинського узбережжя Чорного моря.

Трубопровід «Дружба» пролягає з Росії через Польщу до Шведта і має пропускну здатність 2,5 мільйона барелів сирої нафти на добу. Щоб компенсувати втрати російських поставок, на початку грудня федеральний міністр економіки Роберт Хабек підписав з урядом Польщі декларацію про наміри: сира нафта також буде направлятися на НПЗ PCK через систему трубопроводів у порту Гданська. Про конкретні кроки поки що не йдеться.

