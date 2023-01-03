Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США вийшли на перше місце в рейтингу експортерів СПГ – Bloomberg

 

Торік США зрівнялися з Катаром - найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу, що стало віхою стрімкого зростання Америки як основного постачальника палива, повідомляє Bloomberg.

Відповідно до даних відстеження суден, зібраних Bloomberg, обидві країни експортували 81,2 млн тонн газу 2022 року. Хоча для Катару це помірне збільшення, для США це знаменує величезний стрибок, який було розпочато експортом СПГ із 48 штатів 2016 року.

Революція в галузі сланцевого газу в поєднанні з мільярдними інвестиціями в заводи зі скраплення перетворила США з нетто-імпортера СПГ на головного постачальника. Глобальна енергетична криза й відмова від російського трубопровідного газу збільшили попит на американський СПГ, який також може допомогти підтримати будівництво кількох нових експортних проєктів на узбережжі Мексиканської затоки.

США були б найбільшим у світі експортером СПГ, якби не пожежа на експортному заводі у Фріпорті в Техасі, через що завод у червні було закрито. На об'єкті планується відновити роботу пізніше цього місяця, що закріпить США як найбільшого експортера палива.

Проте США потрібно буде побудувати набагато більше потужностей для експорту СПГ, якщо вони хочуть утриматися на першому місці до кінця цього десятиліття. Катар перебуває в розпалі грандіозного розширення своїх виробничих потужностей, що може зміцнити його позицію лідера в галузі СПГ з 2026 року. Австралія має намір залишитися третім за величиною постачальником у світі.

Згідно з даними про судно, Японія випередила Китай і стала найбільшим імпортером СПГ у 2022 році. Обмеження через Covid-19 у Китаї знизили попит на паливо, тоді як японські конкуренти накопичували газ, щоб підготуватися до зими.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5378
  0,4663
 1,20

Курс обміну валют на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9645  0,08 0,20 40,8190  0,05 0,12
EUR 41,6468  0,05 0,11 42,8913  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9341  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес