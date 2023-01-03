Фінансові новини
- |
- 03.01.23
- |
- 18:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США вийшли на перше місце в рейтингу експортерів СПГ – Bloomberg
10:39 03.01.2023 |
Торік США зрівнялися з Катаром - найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу, що стало віхою стрімкого зростання Америки як основного постачальника палива, повідомляє Bloomberg.
Відповідно до даних відстеження суден, зібраних Bloomberg, обидві країни експортували 81,2 млн тонн газу 2022 року. Хоча для Катару це помірне збільшення, для США це знаменує величезний стрибок, який було розпочато експортом СПГ із 48 штатів 2016 року.
Революція в галузі сланцевого газу в поєднанні з мільярдними інвестиціями в заводи зі скраплення перетворила США з нетто-імпортера СПГ на головного постачальника. Глобальна енергетична криза й відмова від російського трубопровідного газу збільшили попит на американський СПГ, який також може допомогти підтримати будівництво кількох нових експортних проєктів на узбережжі Мексиканської затоки.
США були б найбільшим у світі експортером СПГ, якби не пожежа на експортному заводі у Фріпорті в Техасі, через що завод у червні було закрито. На об'єкті планується відновити роботу пізніше цього місяця, що закріпить США як найбільшого експортера палива.
Проте США потрібно буде побудувати набагато більше потужностей для експорту СПГ, якщо вони хочуть утриматися на першому місці до кінця цього десятиліття. Катар перебуває в розпалі грандіозного розширення своїх виробничих потужностей, що може зміцнити його позицію лідера в галузі СПГ з 2026 року. Австралія має намір залишитися третім за величиною постачальником у світі.
Згідно з даними про судно, Японія випередила Китай і стала найбільшим імпортером СПГ у 2022 році. Обмеження через Covid-19 у Китаї знизили попит на паливо, тоді як японські конкуренти накопичували газ, щоб підготуватися до зими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|КНР обурили вимоги інших країн щодо тестів на COVID-19
|Данський виробник насосів Grundfos позбувся бізнесу в Росії та Білорусі
|Загальна вартість державних пенсійних фондів за рік знизилась на $2,2 трильйона
|Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України - ЗМІ
|Болгарія підписує угоду про доступ до турецьких LNG-терміналів
|До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого природного газу зі США
Бізнес
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті