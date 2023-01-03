США вийшли на перше місце в рейтингу експортерів СПГ – Bloomberg

Торік США зрівнялися з Катаром - найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу, що стало віхою стрімкого зростання Америки як основного постачальника палива, повідомляє Bloomberg.

Відповідно до даних відстеження суден, зібраних Bloomberg, обидві країни експортували 81,2 млн тонн газу 2022 року. Хоча для Катару це помірне збільшення, для США це знаменує величезний стрибок, який було розпочато експортом СПГ із 48 штатів 2016 року.

Революція в галузі сланцевого газу в поєднанні з мільярдними інвестиціями в заводи зі скраплення перетворила США з нетто-імпортера СПГ на головного постачальника. Глобальна енергетична криза й відмова від російського трубопровідного газу збільшили попит на американський СПГ, який також може допомогти підтримати будівництво кількох нових експортних проєктів на узбережжі Мексиканської затоки.

США були б найбільшим у світі експортером СПГ, якби не пожежа на експортному заводі у Фріпорті в Техасі, через що завод у червні було закрито. На об'єкті планується відновити роботу пізніше цього місяця, що закріпить США як найбільшого експортера палива.

Проте США потрібно буде побудувати набагато більше потужностей для експорту СПГ, якщо вони хочуть утриматися на першому місці до кінця цього десятиліття. Катар перебуває в розпалі грандіозного розширення своїх виробничих потужностей, що може зміцнити його позицію лідера в галузі СПГ з 2026 року. Австралія має намір залишитися третім за величиною постачальником у світі.

Згідно з даними про судно, Японія випередила Китай і стала найбільшим імпортером СПГ у 2022 році. Обмеження через Covid-19 у Китаї знизили попит на паливо, тоді як японські конкуренти накопичували газ, щоб підготуватися до зими.

