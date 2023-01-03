Банківський борг = борг перед Батьківщиною: у Росії повістки вручатимуть у банках

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна розіслала 2 січня листа банкам з вимогою в січні 2023 року запрошувати боржників і вручати їм повістки для мобілізації. Про це повідомляє InformNapalm.

Як свідчить документ, російські банки мають також пропонувати підписати контракт на проходження служби у Збройних силах Росії.

Якщо боржники відмовлятимуться, працівники повинні викликати поліцію і зафіксувати все на відео.