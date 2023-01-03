Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банківський борг = борг перед Батьківщиною: у Росії повістки вручатимуть у банках

 

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна розіслала 2 січня листа банкам з вимогою в січні 2023 року запрошувати боржників і вручати їм повістки для мобілізації. Про це повідомляє InformNapalm.

Як свідчить документ, російські банки мають також пропонувати підписати контракт на проходження служби у Збройних силах Росії.

Якщо боржники відмовлятимуться, працівники повинні викликати поліцію і зафіксувати все на відео.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5378
  0,4663
 1,20

Курс обміну валют на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9645  0,08 0,20 40,8190  0,05 0,12
EUR 41,6468  0,05 0,11 42,8913  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9341  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес