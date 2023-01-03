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Корупційний скандал у ЄП: двох депутатів можуть позбавити імунітету
09:21 03.01.2023 |
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у понеділок, 2 січня, запустила термінову процедуру зняття імунітету з двох членів Європарламенту після запиту бельгійських судових органів, повідомила пресслужба ЄП. Як повідомляє AFP з посиланням на джерела, знайомі з рослідуванням, йдеться про італійця Андреа Коццоліно та бельгійця Марка Тарабеллу.
"З самого початку Європейський парламент зробив усе, що в його силах, щоб допомогти у розслідуванні, і ми продовжуватимемо, щоб переконатися, що не буде безкарності. Відповідальні зрозуміють, що цей парламент на боці закону. Корупція не може окупитися, і ми зробимо все, щоб з нею боротися", - наголосила Мецола.
Згідно з регламентом ЄП, президентка не може самостійно позбавити членів Європарламенту імунітету, повинні бути дотримані відповідні процедури. Мецола планує на найближчому засіданні ЄП, 16 січня, оголосити про запит на зняття імунітету і просить всі служби і комітети надати цій процедурі першочергового характеру, щоб завершити її до 13 лютого.
Також голова Європарламенту планує найближчими тижнями викласти свої пропозиції стосовно реформ в ЄП, зокрема щодо перегляду чинних правил і вдосконалення внутрішніх систем, включно з правозастосуванням.
Корупційний скандал з Катаром
Хоча ЄП не повідомляє про яку справу йдеться, проте, за даними AFP, ймовірно йдеться про продовження корупційного скандалу, пов'язаного з лобіюванням інтересів Катару. В рамках розслідування відповідної справи у грудні була позбавлена посади віцепрезидентки Європарламенту, представниця соціал-демократичного крила з Греції Єва Кайлі.
Її та ще трьох людей заарештували за звинуваченням в "участі у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції". Серед затриманих також був колишній євродепутат від Італії П'єр Антоніо Панцері, бойфренд Кайлі Франческо Джорджі, який також працював в ЄП, і голова неурядової організації Нікколо Фіга-Таламанка, пише AFP.
За даними слідства, Кайлі, яка також була однією із представниць з контролю за ситуацією на ринку праці Катару, за хабарі давала позитивні оцінки ситуації в цій країні, голосувала за документи, пов'язані з Катаром, у комітетах, в роботі яких фактично навіть не брала участі, а також відвідувала численні заходи в інтересах Дохи.
Під час обшуків у грудні в підозрюваних було вилучено комп'ютери, мобільні телефони та 600 тисяч євро. Зокрема в будинку Кайлі знайшли 150 тисяч євро. Через свого адвоката вона заявила, що не знала про існування цих грошей і заперечила свою провину, зауважує AFP.
Катар відкинув звинувачення у причетності до правопорушень та попередив про негативні наслідки для постачання газу у разі припинення доступу катарським чиновникам до Європарламенту на час розслідування.
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