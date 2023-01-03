Оман створить державну газову компанію

Оман планує створити національну компанію для управління інтересами держави в галузі природного газу, що є останньою в серії внутрішніх реформаторських ініціатив, які також спрямовані на енергетичний сектор, повідомляє Energy Intelligence.

Відповідно до плану, Міністерство фінансів Оману створить інтегровану газову компанію, яка діятиме від імені уряду в управлінні природними газовими активами країни, правами й обов'язками, пов'язаними з купівлею, продажем, імпортом, експортом і транспортуванням газу та його побічними продуктами.

«Створюючи цю компанію, міністерство має на меті покращити фінансові показники Оману шляхом виключення витрат на купівлю й транспортування газу з державного бюджету, забезпечення казни чистими доходами від продажу газу й підвищення ефективності управління цим сектором», - йдеться у заяві міністерства в twitter. Більше подробиць міністерство не повідомило.

Останніми роками в газовому секторі Оману відбулися серйозні зміни, оскільки нові розробки, такі як проєкти BP Khazzan і Ghazeer, збільшили видобуток, живлячи внутрішній енергетичний і промисловий сектори й підтримуючи експорт СПГ країни.

Раніше цього тижня японські гравці Jera, Mitsui та Itochu підписали зобов'язуючі угоди з 5-10-річними контрактами з Oman LNG на імпорт загальних 2,35 млн тонн СПГ на рік, що є ознакою того, що жорсткі енергетичні ринки зазнали негативного впливу, й призвело до відновлення апетиту до довгострокових угод із постачання газу.

Створення національного газового чемпіона відповідало б таким ініціативам, реалізованим після того, як султан Хайтам бін Тарік аль-Саїд змінив довгострокового правителя країни султана Кабуса бін Саїда в січні 2020 року й прискорив внутрішні економічні реформи.

Наприкінці 2020 року султан Хайтам за допомогою королівського указу заснував державну компанію Energy Development Oman (EDO) для управління державними активами в нафтогазовому секторі, які раніше належали державі через 60% акцій компанії Petroleum Development Oman (PDO), акціонерами якого є Shell, TotalEnergies і Partex з частками 34%, 4% і 2% відповідно.

Тоді Оман заявив, що EDO було створено як самофінансуючу організацію, щоб звільнити уряд від фінансування робіт із розробки нафти й газу через національний бюджет.

На відміну від PDO, фінанси EDO не контролюються Міністерством фінансів, що дає йому гнучкість доступу до боргових ринків за потреби. Це також означає, що витрати на активи, передані EDO, не є частиною бюджету султанату.

Оман, найбільший арабський виробник нафти, який не є членом ОПЕК, з 2013 року продовжує програму соціальних та економічних реформ своєї країни «Бачення 2040» з метою розв'язання таких проблем, як повільне економічне зростання, зростання боргу й дорогі субсидії.

Міжнародний валютний фонд у своїй останній консультації за статтею IV у листопаді заявив, що очікується зростання ВВП Оману на 4,2% цього року порівняно з 3% 2021 року й скороченням на 3,2% 2020 року, коли країну охопила пандемія Covid-19.

