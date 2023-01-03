Британія інвестує £75 млн для позбавлення залежності від ядерного палива з Росії

Член британського уряду з питань енергетики та клімату Грем Стюарт оголосив про створення фонду в розмірі до 75 мільйонів фунтів стерлінгів для позбавлення залежності від російського ядерного палива.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фонд ядерного палива Великої Британії, за словами Стюарта, сприятиме зміцненню енергетичної безпеки шляхом заохочення інвестицій у розвиток та комерціалізацію вітчизняного виробництва ядерного палива, зокрема передових технологій.

Йдеться про розвиток нових потужностей у Великій Британії для переробки як свіжовидобутого, так і для переробленого урану. Це допоможе забезпечити паливом нинішні й майбутні ядерні реактори, а також сприятиме міжнародній диверсифікації поставок палива.

Наразі переробка урану для атомних електростанцій для Британії, за словами профільного міністра британського уряду, недоступна за межами Росії, водночас це - важливий етап у циклі створення ядерного палива.

До 13 мільйонів фунтів стерлінгів з фонду вже отримала установка з виробництва ядерного палива Springfields в англійському місті Престон з метою розвитку потужностей конверсії ядерного палива й збереження робочих місць.

Решта фінансування фонду буде розподілена за тендерною процедурою для стимулювання ринку ядерного палива, підтримки відповідних фахівців, створення нових робочих місць по всій Великій Британії та відкриття нових експортних можливостей.

Як нагадується в повідомленні уряду Британії, ще в червні лідери "Групи семи" домовилися зменшити залежність від продукції ядерного сектора з Росії, зокрема поставок урану та потужностей з виробництва ядерного палива. Наразі Росія володіє близько 20% світових потужностей з конверсії урану і 40% потужностей зі збагачення урану.

Нагадаємо, ще у квітні Велика Британія озвучила наміри про будівництво нової АЕС. Йдеться про установку Sizewell C, у яку Лондон вкладе 700 мільйонів фунтів стерлінгів. Очікується, що Sizewell C почне виробляти електроенергію з 2035 року, забезпечуючи 10 тисяч робочих місць.

Крім того, британський уряд планує майже повну заміну всіх АЕС у Британії до 2050 року. За цей час мають бути побудовані шість-сім нових більш потужних АЕС.