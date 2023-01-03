Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євросоюз припинив поставки російської нафти на 90% – Маасікас

 

Однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення москви відповідних доходів.

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю Укрінформу.

«Ми радикально зменшили енергетичну залежність від росії, адже однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення москви відповідних доходів», - сказав він.

Маасікас відзначив, що росія може продавати свою нафту на інші ринки, але доходи від таких продажів обмежені тим фактом, що вона змушена робити це зі значною знижкою на кожен барель - «російська нафта продається за ціною приблизно на 30 доларів нижчою, ніж у середньому в світі».

Крім того, посол ЄС назвав найважливішим моментом те, що таке поступове ембарго на нафту та скорочення імпорту газу звільняє Європу від енергетичної залежності від росії.

Як повідомлялося, Матті Маасікас підкреслив, що санкції Євросоюзу завдають і завдаватимуть значних збитків кремлю, що обмежить його політичні та економічні можливості.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0041
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8839  0,01 0,01 40,8675  0,03 0,08
EUR 41,6946  0,02 0,06 42,9796  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес