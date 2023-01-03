Євросоюз припинив поставки російської нафти на 90% – Маасікас

Однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення москви відповідних доходів.

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю Укрінформу.

«Ми радикально зменшили енергетичну залежність від росії, адже однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення москви відповідних доходів», - сказав він.

Маасікас відзначив, що росія може продавати свою нафту на інші ринки, але доходи від таких продажів обмежені тим фактом, що вона змушена робити це зі значною знижкою на кожен барель - «російська нафта продається за ціною приблизно на 30 доларів нижчою, ніж у середньому в світі».

Крім того, посол ЄС назвав найважливішим моментом те, що таке поступове ембарго на нафту та скорочення імпорту газу звільняє Європу від енергетичної залежності від росії.

Як повідомлялося, Матті Маасікас підкреслив, що санкції Євросоюзу завдають і завдаватимуть значних збитків кремлю, що обмежить його політичні та економічні можливості.