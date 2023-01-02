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Чехія припинила співробітництво з російським інститутом ядерних досліджень
08:58 02.01.2023 |
Чехія 31 грудня офіційно припинила співробітництво з російським Об'єднаним інститутом ядерних досліджень у підмосковній Дубні.
Про це повідомляє Radio.cz.
Головною причиною ухвалення відповідного рішення стала військова агресія РФ проти України. Процес відмови від співпраці з багаторічним російським партнером був запущений ще в квітні 2022 року, а останню точку в середині літа поставив, підписавши відповідний документ, президент Чехії Мілош Земан.
"Збереження членства могло бути витлумачене Росією як продовження наукового співробітництва у стратегічній галузі та побічно, як ігнорування того факту, що РФ робить безпрецедентні порушення міжнародного правопорядку та прав людини", - йдеться в ухвалі.
Ще раніше міністерство освіти Чехії ухвалило рішення про припинення участі своїх співробітників у дослідницькій діяльності указаної організації. На думку відомства, припинення членства не стане суттєвим обмеженням для чеських досліджень.
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