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АНАЛІТИКА

Швеція почала головування в Раді ЄС, пріоритетом є наслідки війни РФ проти України

 

Швеція з 1 січня розпочала піврічне головування в Раді Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У 2023 році напрямки роботи головування будуть концентруватися на подоланні наслідків повномасштабного вторгнення Росії в Україну, запевнили в уряді Швеції. "Незаконне, неприйнятне та неспровоковане вторгнення Росії в Україну є загрозою для європейської безпеки, що має жахливі наслідки для міграції, а також для глобального постачання продовольства та енергії", - підкреслюється в повідомленні.

Країни, що головують у Раді Європейського Союзу, беруть на себе клопіт організації роботи Ради, контроль за виконанням її завдань, сприяння ухваленню політичних та правових рішень та посередницьку функцію між державами-членами.

Пріоритетами свого головування в ЄС Швеція раніше визначила безпеку, стійкість, процвітання, демократичні цінності та верховенство права.

Йдеться про узгодження "надійної європейської політики безпеки та оборони у тісній співпраці з партнерами", подальші кроки якої ґрунтуватимуться на спільних діях ЄС із протидії російській агресії проти України, а також імплементації Стратегічного компасу ЄС та інших ініціатив.

У контексті стійкості йдеться про стимулювання економічного зростання та посилення конкурентоспроможності ЄС із огляду на війну в Україні та її короткострокові наслідки. А пріоритет процвітання означає подолання високих і нестабільних цін на енергоносії з одночасною реформою енергетичного ринку й вирішенням кліматичних проблем.

Як відомо, наприкінці 2021 року в Швеції розпочав роботу новий уряд, а соціал-демократи, які багато років були при владі, пішли в опозицію (детальніше про це у статті "Як подолати ризики, що несе коаліція у Швеції за участю ультраправих")

У другому півріччі 2023 року головування перебере на себе Іспанія.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна в цілому успішно впоралась із роллю головування в Раді Європейського Союзу в другому півріччі 2022 року.
Ключові теги: Швеція, ЄС
 

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