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АНАЛІТИКА

Північна Македонія головуватиме в ОБСЄ у другий рік великої війни в Україні

 


Із 1 січня річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі за ротаційним принципом посідає Північна Македонія.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Главою ОБСЄ за посадою (Chairperson-in-Office) стає міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі. У вересні, презентуючи пріоритети роботи Організації, він наголошував на необхідності відновити взаємну довіру й продемонструвати політичну волю до відновлення діалогу з широкомасштабних проблем безпеки.

Окрему увагу Скоп'є зосередить на повномасштабній війні Росії проти України. "Ця війна підриває основи ОБСЄ. Вона суперечить принципам, які ми узгодили і якими ми дорожимо. Вона далека від наших віх і керівних принципів, що регулюють відносини між державами-учасницями", - коментував глава МЗС Північної Македонії.

У військово-політичному вимірі безпеки високим пріоритетом ОБСЄ залишатиметься запобігання конфліктам та їхнє врегулювання.

В економіко-екологічному вимірі безпеки головування Північної Македонії зосередиться на подальшому підвищенні рівня обізнаності про зв'язок між зміною клімату та безпекою, а також енергетичній та продовольчій безпеці.

Зрештою, ще одним пріоритетом для північномакедонського головування в ОБСЄ будуть питання, пов'язані з правами людини.

У 2022 році в ОБСЄ головувала Польща.

У листопаді президент України Володимир Зеленський розкритикував Організацію з безпеки і співробітництва у Європі за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України.
 

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