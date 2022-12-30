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АНАЛІТИКА

Росія зберігатиме кошти резервного фонду Путіна у китайських юанях

 

Російський Мінфін затвердив нову структуру Фонду національного добробуту (ФНД) в іноземній валюті та золоті, заборонивши інвестувати кошти Фонду в активи, номіновані у доларах США.

Водночас максимальні частки китайського юаня та безготівкового золота у структурі коштів Фонду зростуть вдвічі - до 60% та 40% відповідно, пише російський Forbes.

При цьому фактичні частки кожного з активів у новій структурі тепер можуть бути нульовими. Це вже сталося з фунтом стерлінгів та японською ієною: залишки цих валют на рахунках ФНД у Банку Росії обнулені, уточнили у російському Мінфіні. При цьому частка коштів у євро не розкривається.

До цього структура ФНД не змінювалася з липня 2021 року. Тоді Мінфін виключив долар, до 5% знизив допустиму частку активів у фунтах стерлінгів, одночасно частки євро та юаня зросли до 39,7% та 30,4% відповідно. На японські єни у структурі Фонду припадало 4,7%, безготівкове золото - 20,2%.

У березні 2022 року приблизно половина міжнародних резервів Росії, включаючи євро, фунти та єни на рахунках Банку Росії, виявилася замороженою через санкції.

Як повідомлялося, через падіння доходів Росія почала витрачати кошти із створеного за ініціативою Владіміра Путіна Фонду національного добробуту на фінансування видатків федерального бюджету. 

За даними Мінфіну РФ, станом на 1 грудня обсяг ФНД складав 11,39 трильйона рублів або $186,49 млрд, у тому числі до складу Фонду входили активи на 41,89 мільярда євро, 2,77 млрд фунтів стерлінгів та 478,48 млрд японських ієн.

Водночас обсяг ліквідних активів Фонду (кошти на банківських рахунках у Банку Росії) станом на 1 грудня складав 7,6 трильйона рублів або $124,47 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Китай
 

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