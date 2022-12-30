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АНАЛІТИКА

Енергогігант Vitol вийшов із найбільшого нафтового проєкту Росії

 

Швейцарська нафтотрейдингова компанія Vitol Group вийшла з найбільшого нафтового проєкту Росії "Восток Ойл". Про це йдеться у заяві компанії.

Консорціум Vitol і сінгапурської Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) придбав 5% у статутному капіталі "Восток Ойл" приблизно за 3,5 млрд євро в жовтні 2021 року. Російське вторгнення до України змусило консорціум переглянути свої інвестиції, і в липні 2022 року Vitol повідомив про намір продати свою частку.

Покупцем частки Vitol і Mercantile & Maritime Energy стала дубайська компанія Fossil Trading, FZCO. Вартість угоди не розкривається.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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