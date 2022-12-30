Фінансові новини
- |
- 30.12.22
- |
- 13:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іспанія вимагатиме вакцинацію чи негативний ковід-тест від мандрівників з Китаю
13:02 30.12.2022 |
Міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Даріас оголосила про заходи, які будуть реалізовані в умовах вибуху випадків захворювання коронавірусом в Китаї.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.
У мандрівників, які прибувають з цієї країни, будуть запитувати довідку про повну вакцинацію або негативний тест проти коронавірусу. Вакцини повинні бути визнані ВООЗ і підтверджені в цифрових сертифікатах вакцинації.
Також іспанським мандрівникам, пунктом призначення або походження яких є Китай, рекомендовано мати повний графік вакцинації та дотримуватися запобіжних заходів.
Ці кроки будуть додані до посилення контролю в аеропортах, особливо в Мадриді та Барселоні, перед прибуттям китайських пасажирів. Глава МОЗ оголосила, що збирається просувати необхідність перегляду на європейському рівні рекомендації вимагати цифровий ковід-сертифікат або його еквівалент у мандрівників з Китаю як гарантію безпеки для всіх.
Даріас висловила "спільне занепокоєння еволюцією інфекцій та складністю моніторингу ситуації в Китаї". Водночас, вона позитивно оцінила те, що Іспанія має високий рівень охоплення вакцинацією.
Занепокоєння, як зазначила Даріас, полягає в можливості появи нових варіантів вірусу в Китаї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Іспанія вимагатиме вакцинацію чи негативний ковід-тест від мандрівників з Китаю
|Естонські рятувальники відправили в Україну техніку для розмінування
|США частково включать закордонні електромобілі до програми податкових стимулів для покупців
|Генсек НАТО вважає законними атаки України по території РФ
|Польщі бракує робочих рук з України, у 2023 році попит на них збережеться - експерти
|Байден підписав бюджет США на 2023 рік з багатомільярдною допомогою Україні
Бізнес
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців