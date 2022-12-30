Іспанія вимагатиме вакцинацію чи негативний ковід-тест від мандрівників з Китаю

Міністр охорони здоров'я Іспанії Кароліна Даріас оголосила про заходи, які будуть реалізовані в умовах вибуху випадків захворювання коронавірусом в Китаї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

У мандрівників, які прибувають з цієї країни, будуть запитувати довідку про повну вакцинацію або негативний тест проти коронавірусу. Вакцини повинні бути визнані ВООЗ і підтверджені в цифрових сертифікатах вакцинації.

Також іспанським мандрівникам, пунктом призначення або походження яких є Китай, рекомендовано мати повний графік вакцинації та дотримуватися запобіжних заходів.

Ці кроки будуть додані до посилення контролю в аеропортах, особливо в Мадриді та Барселоні, перед прибуттям китайських пасажирів. Глава МОЗ оголосила, що збирається просувати необхідність перегляду на європейському рівні рекомендації вимагати цифровий ковід-сертифікат або його еквівалент у мандрівників з Китаю як гарантію безпеки для всіх.

Даріас висловила "спільне занепокоєння еволюцією інфекцій та складністю моніторингу ситуації в Китаї". Водночас, вона позитивно оцінила те, що Іспанія має високий рівень охоплення вакцинацією.

Занепокоєння, як зазначила Даріас, полягає в можливості появи нових варіантів вірусу в Китаї.