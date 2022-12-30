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США частково включать закордонні електромобілі до програми податкових стимулів для покупців
11:49 30.12.2022 |
Адміністрація президента США Джо Байдена пропонує розширити програму податкових стимулів для покупців електромобілів, додавши умови, які дозволять включити до неї машини, вироблені за кордоном.
Раніше передбачалося, що податкове відрахування у розмірі $7,5 тис. діятиме для покупців лише щодо автомобілів, випущених у Північній Америці. Однак Євросоюз, Південна Корея, Японія та Великобританія вважали, що ці вимоги обмежують інтереси їхніх компаній та порушують правила світової торгівлі, оскільки основна частина машин зарубіжних виробників випускається поза США та не підпадає під дію програми.
У документах, опублікованих американським Мінфіном у четвер, йдеться про те, що зібрані за кордоном автомобілі підпадатимуть під дію додаткової програми податкових стимулів, якщо вони купуються з метою лізингу.
Програма, що стосується вироблених у Північній Америці електромобілів, дозволить збільшити кількість машин, для яких діятимуть податкові відрахування, пише The Wall Street Journal. У попередній програмі вони могли застосовуватися лише доти, доки продажі автовиробника не досягли 200 тис. машин, проте з 1 січня це обмеження буде знято.
Це хороша новина для Tesla Inc., а також General Motors Co., які продають понад 200 тис. електромобілів на рік.
Програма, прийнята в рамках закону Inflation Reduction Act (IRA), також включає вимогу про використання у виробництві електромобільних акумуляторів не менше 40% сировини, виробленої в США або країнах, з якими у Штатів є угоди про вільну торгівлю. Передбачається, що до 2026 року цей поріг зросте до 80%.
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