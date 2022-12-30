Фінансові новини
- |
- 30.12.22
- |
- 10:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польщі бракує робочих рук з України, у 2023 році попит на них збережеться - експерти
09:20 30.12.2022 |
Попри прогнозоване уповільнення економіки Польщі працівники з України й надалі залишатимуться бажаними на ринку праці цієї країни.
Про це Укрінформу повідомили в польській Міграційній платформі EWL.
Як зауважують експерти EWL, за даними Управління соціального страхування Польщі, у жовтні кількість іноземних працівників, які сплачують страхові внески, сягнула рекордних 1,1 млн осіб, що на 21% більше, ніж у січні. Більшість з них є громадянами України. Сповільнення ринку праці суттєво не впливає на безробіття в Польщі, яке цьогоріч було найнижчим за останні роки (як і загалом по ЄС), і з вересня тримається на рівні 5,1%.
Тож, як твердять експерти EWL, попит на іноземних працівників збережеться, а громадяни України і надалі залишаються пріоритетом у працевлаштуванні для польських роботодавців.
У першому кварталі 2023 року кількість вакансій для працівників з-за кордону відрізнятиметься залежно від галузі економіки. У цілому в січні через низький сезон виробництва і свята на підприємствах буде менше фізичної роботи. Крім того, підприємці стикаються з постійним зростанням поточних витрат унаслідок інфляції, підвищення цін і подорожчання енергоносіїв, а також зі зростанням мінімальної зарплатні. Усе це має великий вплив на можливості працевлаштування нових працівників.
Однак попри це очікується збільшення кількості вакансій у галузях, де зазвичай працевлаштовуються громадяни України, у тому числі біженці: виробництво товарів масового споживання (харчових продуктів, засобів гігієни тощо) та логістика.
"Для громадян України - тих, хто зараз у Польщі шукає роботу чи планує приїхати у січні - є вакансії на складах, у логістиці та в електронній комерції. В основному це робота пов'язана з комплектацією та пакуванням замовлень. Саме у цих галузях можливе збільшення кількості вакансій у наступному році",- зазначив директор з продажів EWL Міхал Вежховський.
Він додав, що EWL отримує нові масові замовлення на працевлаштування від клієнтів у цих галузях на другу половину першого кварталу 2023 року.
За даними Головного статистичного управління Польщі, нестача працівників, особливо кваліфікованих, все ще є перешкодою для повноцінної роботи багатьох компаній. У листопаді на це вказували приблизно чотири з десяти роботодавців у будівельній галузі, а серед великих компаній - майже половина (48,3%). Крім того, на дефіцит кваліфікованих працівників, який посилився з від'їздом українських чоловіків, нарікають 38% транспортних та логістичних компаній. Щоправда, частину працівників замінили біженці з України, але це не вирішило всіх проблем.
Дефіцит працівників через виїзд українських чоловіків також стримує діяльність кожного третього підприємства переробної галузі. У деревообробній та металургійній промисловості більше половини роботодавців скаржаться на цю перешкоду. Тому, як переконують експерти EWL, наступного року в Польщі знову відчуватимуть дефіцит працівників на "суто чоловічих вакансіях".
Від початку повномасштабної війни статус тимчасового захисту в Польщі отримали понад 1,5 млн українських біженців. Згідно з даними міністерства у справах сім'ї та соціальної політики, у грудні легально було працевлаштовано понад 766 тис. осіб. Це майже вдесятеро більше, ніж у квітні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польщі бракує робочих рук з України, у 2023 році попит на них збережеться - експерти
|Байден підписав бюджет США на 2023 рік з багатомільярдною допомогою Україні
|США обмірковують постачання БМП Bradley для додаткової допомоги ЗСУ – Bloomberg
|Британія передала Україні обладнання для розмінування
|Польські інвестори зможуть напряму купувати муніципальні облігації в Україні
|США вимагатимуть COVID-тести для мандрівників з Китаю
|Європейські ціни на газ впали до рівня, який був до російського вторгнення в Україну
Бізнес
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців
|Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї