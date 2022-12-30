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АНАЛІТИКА

Польщі бракує робочих рук з України, у 2023 році попит на них збережеться - експерти

 

Попри прогнозоване уповільнення економіки Польщі працівники з України й надалі залишатимуться бажаними на ринку праці цієї країни.

Про це Укрінформу повідомили в польській Міграційній платформі EWL.

Як зауважують експерти EWL, за даними Управління соціального страхування Польщі, у жовтні кількість іноземних працівників, які сплачують страхові внески, сягнула рекордних 1,1 млн осіб, що на 21% більше, ніж у січні. Більшість з них є громадянами України. Сповільнення ринку праці суттєво не впливає на безробіття в Польщі, яке цьогоріч було найнижчим за останні роки (як і загалом по ЄС), і з вересня тримається на рівні 5,1%.

Тож, як твердять експерти EWL, попит на іноземних працівників збережеться, а громадяни України і надалі залишаються пріоритетом у працевлаштуванні для польських роботодавців.

У першому кварталі 2023 року кількість вакансій для працівників з-за кордону відрізнятиметься залежно від галузі економіки. У цілому в січні через низький сезон виробництва і свята на підприємствах буде менше фізичної роботи. Крім того, підприємці стикаються з постійним зростанням поточних витрат унаслідок інфляції, підвищення цін і подорожчання енергоносіїв, а також зі зростанням мінімальної зарплатні. Усе це має великий вплив на можливості працевлаштування нових працівників.

Однак попри це очікується збільшення кількості вакансій у галузях, де зазвичай працевлаштовуються громадяни України, у тому числі біженці: виробництво товарів масового споживання (харчових продуктів, засобів гігієни тощо) та логістика.

"Для громадян України - тих, хто зараз у Польщі шукає роботу чи планує приїхати у січні - є вакансії на складах, у логістиці та в електронній комерції. В основному це робота пов'язана з комплектацією та пакуванням замовлень. Саме у цих галузях можливе збільшення кількості вакансій у наступному році",- зазначив директор з продажів EWL Міхал Вежховський.

Він додав, що EWL отримує нові масові замовлення на працевлаштування від клієнтів у цих галузях на другу половину першого кварталу 2023 року.

За даними Головного статистичного управління Польщі, нестача працівників, особливо кваліфікованих, все ще є перешкодою для повноцінної роботи багатьох компаній. У листопаді на це вказували приблизно чотири з десяти роботодавців у будівельній галузі, а серед великих компаній - майже половина (48,3%). Крім того, на дефіцит кваліфікованих працівників, який посилився з від'їздом українських чоловіків, нарікають 38% транспортних та логістичних компаній. Щоправда, частину працівників замінили біженці з України, але це не вирішило всіх проблем.

Дефіцит працівників через виїзд українських чоловіків також стримує діяльність кожного третього підприємства переробної галузі. У деревообробній та металургійній промисловості більше половини роботодавців скаржаться на цю перешкоду. Тому, як переконують експерти EWL, наступного року в Польщі знову відчуватимуть дефіцит працівників на "суто чоловічих вакансіях".

Від початку повномасштабної війни статус тимчасового захисту в Польщі отримали понад 1,5 млн українських біженців. Згідно з даними міністерства у справах сім'ї та соціальної політики, у грудні легально було працевлаштовано понад 766 тис. осіб. Це майже вдесятеро більше, ніж у квітні.
Ключові теги: Польща
 

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