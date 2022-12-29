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США вимагатимуть COVID-тести для мандрівників з Китаю
22:26 29.12.2022 |
Уряд США вслід за Італією вводить обов'язкове тестування на COVID всіх мандрівників, які прилетіли до країни з Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Починаючи з 5 січня кожен, хто подорожує з материкового Китаю, Гонконгу та Макао, повинен буде надати офіційним особам авіакомпанії негативний ПЛР або тест на антиген не пізніше ніж за два дні до посадки на літак до США. Виключенням є лише діти до 2 років.
В уряді США додали, що пасажири, які дали позитивний результат більш ніж за 10 днів до польоту, зможуть надати документи про одужання замість негативного результату.
Вони пояснили зміну політики відсутністю інформації про варіанти вірусу SARS-CoV-2 і побоюваннями, що збільшення кількості випадків COVID у Китаї може призвести до розвитку нових варіантів вірусу.
Раніше обов'язкове тестування для приїжджих з Китаю також вели в Індії, Італії, Японії та Тайвані. Філіппіни наразі "дуже обережні" та розглядають можливість введення тестування, проте не як пряму заборону. В Британії ж представник уряду сьогодні заявив, що країна не планує відновлювати тестування на COVID-19 для приїжджих.
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